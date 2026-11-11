Beveik 10 Eur skirtumas už tą patį pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį – mažiausiai jis kainavo „Maximoje“

„Mūsų duomenimis, jau penkis mėnesius iš eilės „Maximoje“ maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai pinga sparčiau už rinkos vidurkį. Per metus, lyginant šį spalį su pernykščiu, maisto kainos mūsų tinkle vidutiniškai sumažėjo beveik 4 proc. Tai rodo, kad pavasarį pradėta ilgalaikė mažų kainų strategija pasiteisina – pirkdami „Maximoje“ gyventojai sutaupo reikšmingas sumas. Pirkėjams tą patvirtina ir spalį atlikta portalo „Pricer.lt“ atlikta kainų palyginimo analizė skirtingose Lietuvos parduotuvėse“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorė Aurelija Simutė.
Už pigiausių produktų krepšelį – beveik 10 eurų mažiau
„Pricer.lt“ duomenimis, 52 pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis spalį „Maximos“ parduotuvėse kainavo 60,02 Eur. Tai – 9,99 Eur mažiau nei to paties krepšelio kainų vidurkis kituose keturiuose didžiuosiuose prekybos tinkluose.
A. Simutės teigimu, toks skirtumas tampa dar reikšmingesnis vertinant ne vienkartinio apsipirkimo kainą, o reguliarias išlaidas maistui.
„Analogišką produktų krepšelį perkant kas savaitę, per mėnesį bendras sutaupymas siektų apie 40 eurų. Žinoma, faktinės išlaidos priklauso nuo konkrečios šeimos poreikių ir pasirenkamų produktų, tačiau šis pavyzdys parodo, kad siekiant taupyti tikslinga vertinti tiek pavienių prekių, tiek ir viso krepšelio kainą“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorė.
Visose pagrindinėse maisto kategorijose šalia populiarių ir žinomų prekių ženklų „Maximos“ parduotuvėse siūloma rinktis kokybiškus privačių ženklų „Farm Milk“, „Mio&Rio“, „Pormet“, „Extra Line“, „Ocean“ produktus, kurie savo prekių grupėse siūlomi itin žemomis kainomis. Tai suteikia pirkėjams daugiau pasirinkimo galimybių – kiekvienam pagal asmeninius poreikius ir planuojamas išlaidas.
Mažiausia kaina – ir už populiarių produktų krepšelį
Tačiau ne visi pirkėjai apsipirkdami ieško pigiausių maisto produktų – daliai jų svarbus įprastas skonis, pamėgti ar populiarūs prekių ženklai, taip pat konkrečios produktų savybės. A. Simutės teigimu, spalio maisto kainų defliacija „Maximos“ parduotuvėse apima tiek pigiausių, tiek ir populiarių prekių ženklų kategorijas.
Tai rodo ir kitas „Pricer.lt“ atliktas kainų palyginimo tyrimas – populiarių bei gerai žinomų produktų vidutinio krepšelio kaina spalį mažiausia taip pat buvo „Maximoje“. Šis krepšelis „Maximos“ pirkėjams atsiėjo 56,55 Eur. Tuo tarpu rinkdamiesi analogiškas prekes kitų trijų didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse, pirkėjai būtų sumokėję vidutiniškai 3,73 Eur daugiau.
Mažesnes kainas „Maximos“ pirkėjai galėjo pastebėti skirtingose kasdienio vartojimo maisto produktų kategorijose. Tinklo duomenimis, per metus pienas vidutiniškai atpigo beveik 11 proc., dešros, dešrelės ir kiti mėsos gaminiai – daugiau nei 16 proc., duonos gaminiai – 10 proc., o šviežia kiauliena – net 29 procentais.
„Šie pokyčiai apima produktus, kurie dažnai patenka į gyventojų pirkinių krepšelį. Todėl jų kainos aktualios daugeliui iš mūsų parduotuvėse kasdien apsilankančių daugiau nei 400 tūkst. pirkėjų. Jų poreikiai yra skirtingi – vieniems svarbiausia kuo mažesnė kasdienio apsipirkimo suma, kitiems – galimybė už gerą kainą įsigyti pamėgtus, žinomus ar išskirtinio skonio produktus. Tuo tarpu mūsų tikslas yra užtikrinti kasdien mažas ir konkurencingas kainas visoms pirkėjų grupėms. Nepriklausomo kainų palyginimo portalo rezultatai rodo, kad šių tikslų pavyksta pasiekti“, – sako A. Simutė.
*„Pricer.lt“ kainų palyginimai buvo atlikti spalio 22 d. Daugiau informacijos apie tyrimus: https://naujienos.pricer.lt/pricer-lt-spalio-menesio-kainu-tyrimas-tai-pinga-ar-brangsta-maisto-prekes/.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.