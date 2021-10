Bendrovei „Cgates“ skirta didžiulė bauda dėl itin sunkaus pažeidimo

„Cgates“ veiksmai, teikiant neteisingą ir ne visą informaciją dėl daugybės įvairių aspektų, aktualių nagrinėjant koncentraciją, yra itin sunkaus pobūdžio pažeidimas“, – pranešime sakė tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

„Cgates“ 2019 metų sausį tarybai pranešė apie planus įsigyti 100 proc. „Splius“ akcijų, tačiau ekspertams kilo įtarimas, kad tiek pranešime, tiek vėliau nagrinėjant galimą sandorio poveikį konkurencijai buvo pateikta neteisinga ir ne visa informacija, todėl taryba 2019 metų birželį pradėjo tyrimą.

Tarybos pareigūnai atliko patikrinimą bendrovės patalpose ir rado ne tik dokumentų, kurių „Cgates“ nepateikė, bet ir įrodymų, kad įmonė teikė neteisingą informaciją. Pavyzdžiui, buvo nurodytos gerokai mažesnės sandorio dalyvių užimamos rinkos dalys.

Be to, taryba negavo ir investuotojams bei valdybai skirtos išsamios informacijos apie „Cgates“ verslo planus. Be to, „Cgates“ teikė neteisingą informaciją ir kitais klausimais.

2019 metų liepą gavusi preliminarų tarybos vertinimą, jog sandoris galėtų apriboti konkurenciją Šiaulių rinkoje, „Cgates“ paprašė nutraukti jos prašymo nagrinėjimą.

Pernai gruodį „Cgates“ pateikė naują prašymą įsigyti „Splius“, tačiau šių metų birželį taryba neleido sandorio nustačiusi, kad „Cgates“ įsipareigojimai nepašalintų konkurencijos problemų.