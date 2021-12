Bankų pelnas per devynis mėnesius išaugo 16 proc. iki 247,2 mln. eurų

Pelningai dirbo 12 bankų ar užsienio bankų filialų, nuostolingai – penki rinkos dalyviai, teigiama Lietuvos banko (LB) pranešime.

„Trečiąjį ketvirtį skolinimas augo ir gyventojams, ir verslui, ir finansų institucijoms, indėlių metinis augimas buvo šiek tiek lėtesnis. Bankų sektorius išlieka koncentruotas, tačiau naujieji rinkos dalyviai po truputį didina savo dalį. Atsižvelgdami į aktualijas, atkreipėme bankų sektoriaus dėmesį į kibernetinę riziką“, – pranešime sakė LB Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Bankų sektoriaus turtas rugsėjo pabaigoje buvo 40,599 mlrd. eurų – 15,2 proc. daugiau nei prieš metus ir 3,5 proc. daugiau nei šių metų birelio pabaigoje. Didžiąją turto dalį sudarantis paskolų (su lizingu) portfelis per ketvirtį padidėjo 3,7 proc., o per metus – 6,5 proc. ir rugsėjo pabaigoje siekė 21,206 mlrd. eurų.

Ne finansų bendrovės suteiktos paskolos per metus padidėjo 1,2 proc. ir rugsėjo pabaigoje buvo 8,424 mlrd. eurų, gyventojams suteiktų paskolų portfelis išaugo 9,2 proc. iki 11,733 mlrd. eurų. Per ketvirtį ne finansų bendrovės suteiktų paskolų portfelis padidėjo 4,4 proc., gyventojų – 2,6 procento.

Tik namų ūkiams suteiktų būsto paskolų portfelis per metus padidėjo 10,2 proc., per ketvirtį – 2,5 proc. ir rugsėjo pabaigoje siekė 9,536 mlrd. eurų.

LB teigimu, trečiąjį ketvirtį paskolų portfelio kokybės rodikliai toliau gerėjo – neveiksnių paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovių dalis sumažėjo atitinkamai 0,1 ir 0,4 procentinio punkto – iki 1,2 ir 2 proc., o bankų lūkesčiai dėl paskolų portfelio kokybės perspektyvų išliko pozityvūs.

Bankuose laikomų indėlių portfelis per metus padidėjo 16,3 proc., per ketvirtį - 2,8 proc. ir rugsėjo pabaigoje buvo 33,364 mlrd. eurų. Ne finansų bendrovių indėlių portfelis per metus padidėjo 14 proc. iki 9,444 mlrd. eurų, gyventojų indėlių portfelis augo 21,1 proc. iki 19,609 mlrd. eurų. Per ketvirtį ne finansų bendrovių indėlių ūgtelėjo 0,4 proc., o gyventojų indėlių padaugėjo 2,9 procento.

Rugsėjo pabaigoje Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turėjo 12 bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikė 6 bankai. Šiuo metu LB kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja dar 10 paraiškų gauti specializuoto banko licenciją.

Anot LB, nors šalies bankų rinka tebėra koncentruota, tačiau per pastaruosius keletą metų veiklą pradėję septyni bankai trečiąjį ketvirtį toliau augino užimamą rinkos dalį ir šiuo metu užima jau 2,3 proc. rinkos pagal turtą (prieš metus ši dalis sudarė vos 0,6 proc.).

Bankų kapitalo pakankamumo lygis ir toliau tebėra aukštas. Visi bankai vykdė jiems nustatytus individualius kapitalo pakankamumo reikalavimus. Bankų likvidumo situacija išlieka labai gera, o didžiuosiuose bankuose likvidumas yra netgi perteklinis.

Atsižvelgdamas į kibernetinės rizikos aktualumą, Lietuvos bankas įvertino, kaip 8 bankai ir dvi centrinės kredito unijos valdo informacinių, ryšių technologijų ir saugumo riziką. Rezultatai parodė, kad trims sritims – operacijų saugumui, stebėsenai ir reagavimui bei prieigos teisių valdymo apsaugai – kredito įstaigos turėtų skirti daugiau dėmesio.