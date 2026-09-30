Bankų pelnas Lietuvoje šiemet augo 10 proc.

Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai – 5. Pastarieji bendrai patyrė 4,2 mln. eurų nuostolių, pranešė Lietuvos bankas (LB).
Didžiausias pelnas – „Revolut“
Anot pranešimo, labiausiai bendrą pelną augino „Revolut“ grupė – pirmąjį pusmetį ji uždirbo 146,7 mln. eurų – 42,5 proc. daugiau.
Be jos trijų didžiausių bankų bendras pelnas augo 6 proc. iki 364 mln. eurų.
Devynių mažesnės svarbos bankų bendras pelnas sumažėjo 33 proc. iki beveik 5 mln. eurų, o šešių užsienio bankų filialų – sumažėjo 9,3 proc. iki 37 mln. eurų.
Birželio pabaigoje šalyje veikiančiuose bankuose buvo laikoma beveik 90 mlrd. eurų indėlių, iš jų 28,7 mlrd. eurų – Lietuvos gyventojų indėliai, o nerezidentų – 43 mlrd. eurų. Per ketvirtį visi indėliai padidėjo 6 proc., o nerezidentų – 11,3 procento.
Gyventojų indėliai padidėjo 7 proc.
Lietuvos gyventojų indėliai vien antrąjį ketvirtį padidėjo 7 proc. – tai vienas didžiausių augimo tempų per ketvirtį. Tuo metu kitų finansų bendrovių indėlių sumažėjo beveik 36 procentais.
„Kaip ir numatėme, viena pagrindinių antrojo ketvirčio tendencijų buvo Lietuvos gyventojų indėlių prieaugis dėl pasitraukimo iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Tačiau pastebime, kad atsiėmę pinigus nemaža dalis gyventojų juos palieka einamosiose sąskaitose, už kuriose laikomas lėšas nemokamos palūkanos“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė.
Daugumą lėšų gyventojai laikė einamosiose sąskaitose. Nors už jas nemokamos palūkanos, tokių indėlių per ketvirtį padaugėjo 1,8 mlrd. eurų iki 20 mlrd. eurų.
Didžiausią įtaką nerezidentų indėlių padidėjimui ir toliau turėjo „Revolut“ plėtra – šie indėliai įvairiose ES šalyse sudaro 98,4 proc. „Revolut“ indėlių. Kituose bankuose nerezidentų indėlių dalis sudaro apie 6–7 proc.
Bankų paskolų portfelis pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 42 mlrd. eurų – per ketvirtį jis padidėjo 4,2 proc., per metus – 20 procentų.
Gyventojų paskolų portfelis antrąjį ketvirtį išaugo 4,2 proc. iki 22,1 mlrd. eurų, iš jų 15,5 mlrd. eurų – būsto paskolos, jų suteikta 3,1 proc. daugiau nei pirmąjį ketvirtį.
Vartojimo paskolų portfelis padidėjo 7 proc. iki 4,7 mlrd. eurų. Augimą lėmė bankų veikla kitose ES valstybėse, o Lietuvos gyventojams suteiktų tokių paskolų dalis beveik nepasikeitė.
Paskolų įmonėms portfelis per ketvirtį padidėjo 4,4 proc. iki 15,5 mlrd. eurų.
Bankų paskolų kokybės rodikliai buvo vieni geriausių ES ir neviršijo rizikos požiūriu reikšmingo lygio. Neveiksnių paskolų dalis per ketvirtį sumažėjo, pradelstų paskolų lygis buvo žemas, rašoma pranešime.