Baltijos valstybių pramonės produkcijos gamintojai balandį toliau mažino kainas

Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas balandį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, nukrito 2,6 proc., Latvijos – 1,4 proc., Estijos – 0,7 procento.

Per metus (praėjusį mėnesį, palyginti su praėjusių metų balandžiu) Lietuvos gamintojai produkcijos kainas sumažino vidutiniškai 0,3 proc., o Latvijos ir Estijos – padidino atitinkamai 11,3 proc. ir 4,2 procento.

Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį nukrito 2,4 proc., per metus pakilo 3,4 procento.