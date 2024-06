Baltijos šalims „Rail Baltica“ tampa auksine: ministras žada surasti kaltus ir nubausti

Amžiaus projektu vadinama europinė „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė Baltijos šalims tampa auksine. Aiškėja, kad per septynerius metus projektas išbrango 4 kartus ir dabar jo kaina siekia beveik 24 milijardus eurų. Geležinkelių atstovai teisinasi, kad tai normalu, mat per 7 metus ypač pabrango žaliavos, be to, pirminis projektas aplipdytas dar naujais sumanymais.