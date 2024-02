„BaltCap“: Šarūnas Stepukonis iš fondo įmonių pasisavino 40,4 mln. eurų

Tyrimas atskleidė, kad iš infrastruktūros fondo įmonių pasisavintų pinigų suma sudaro 40,4 mln. eurų. „BaltCap“ planuoja organizacijos ir valdymo struktūros pokyčius, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Jis taip pat parodė, kad Š. Stepukonis neturėjo bendrininkų „BaltCap“ komandoje. Atskleista, kad pinigai buvo savinami kuriant ir pateikiant daug suklastotų ir padirbtų dokumentų, taip pat galimai atliekant kitokius nusikalstamus bei vidaus tvarkas pažeidžiančius veiksmus.

Tyrimas: pinigai buvo nukreipti į lošimo platformas

Pasisavinti pinigai buvo nukreipiami į lošimo platformas (priklausančias „Olympic Casino Group“) bei vertybinių popierių prekybos platformą „Interactive Brokers“.

REKLAMA

REKLAMA

„Žvelgdami atgal ir vertindami įvykių grandinę, mes pripažįstame, kad „BaltCap“ vidiniai saugikliai neužtikrino pakankamo saugumo lygio, ypač vertinant portfelio įmones bei tų įmonių antrines įmones. Organizacijoje nenumatėme visų plyno lauko investicijoms būdingų ypatumų, besiskiriančių nuo mums įprastos verslo išpirkimo investavimo strategijos“, – bendrame pareiškime konstatavo vadovaujantys „BaltCap“ partneriai Dagnis Dreimanis, Simonas Gustainis, Martinas Kõdaras ir Peeteris Saksas.

REKLAMA

„Mes suvokiame, kokią žalą per daugelį metų pelnytam investuotojų pasitikėjimui padarė vieno asmens veiksmai ir labai dėl to apgailestaujame, taip pat ir dėl neigiamo poveikio, kurį gali pajusti kiti susiję asmenys, veikiantys „BaltCap“ privataus ir rizikos kapitalo ekosistemoje. Šią situaciją vertiname ypač rimtai ir esame pasirengę daryti viską, kad prarastas pasitikėjimas būtų susigrąžintas“, – teigė „BaltCap“ vadovaujantys partneriai.

Pasak jų, papildomos kontrolės priemonės įmonėse buvo įdiegtos iškart po to, kai paaiškėjo įtartini Š. Stepukonio sandoriai, be to, toliau bus stiprinama „BaltCap“ kontrolės bei finansų valdymo sistemos.

REKLAMA

REKLAMA

Keis organizacijos ir valdymo struktūrą

„BaltCap“ teigia ketinanti keisti organizacijos ir valdymo struktūrą.

„Nors pagrindinė tyrimo dalis užbaigta, vidinis tyrimas tęsiasi ir dar kiek užtruks, nes atvejis iš tiesų kompleksiškas. Pokyčių dar bus, išanalizavus rizikos valdymo praktiką atsiras naujų vidaus tvarkos procedūrų“, – rašoma pranešime.

Stiprinant rizikos valdymo bei kontrolės mechanizmus, „BaltCap Infrastructure Fund“ fondo įmonės ėmėsi priemonių atgauti pasisavintas lėšas ir pateikė ieškinius subjektams, kuriems atiteko nuskalstamu būdu įgyti pinigai.

„Kruopščiai dirbome, siekdami, kad infrastruktūros fondas ir jo portfelio vertė nenukentėtų dar labiau. Portfelio įmonės veikia įprastai, o pats fondas yra pelningas – jo vertė šiuo metu reikšmingai viršija investuotojų kapitalo vertę. Šis įvykis taip pat nepaveikė kitų „BaltCap“ investavimo strategijų fondų“, – teigia vadovaujantys partneriai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuo pat įsteigimo investuotojai į „BaltCap“ fondus investavo 663 mln. eurų. Investicijų vertė, įskaitant ir lėšas, jau išmokėtas investuotojams, dabar siekia 951 mln. eurų. Vidutinė metinė realizuotos investicijos grąža siekia 18 proc., teigia „BaltCap“.

Didžiausias privataus kapitalo fondų valdytojas regione „BaltCap“ nuo įsteigimo 1995 metais jau atliko daugiau nei 110 investicijų. Įmonė turi biurus Taline, Rygoje, Vilniuje, Helsinkyje, Stokholme ir Varšuvoje, juose dirba 40 žmonių.