Baltarusiškos trąšos toliau keliaus per Lietuvą – bent iki sausio

„Lietuvos geležinkeliai“, kaip atsakingai veikianti įmonių grupė, nuolat stebi ir nagrinėja verslo aplinkos pasikeitimus. Grupės bendrovės laikosi tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų. Taigi tolesnis paslaugų teikimas priklausys nuo sankcijų režimo, valstybės institucijų sprendimų bei bankų pozicijos dėl „Belaruskalij“ atliekamų mokėjimo pavedimų aptarnavimo. „Lietuvos geležinkeliai“ yra pasirengę galimiems pokyčiams, o apie įgyvendinamus žingsnius nedelsdami informuos. Šių metų rugpjūtį paskelbtos JAV sankcijos numato, kad iki šių metų gruodžio 8 d. visi JAV fiziniai ir juridiniai asmenys privalo užbaigti sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“. Po minėtos datos Lietuvoje veikiantys bankai linkę nebeaptarnauti „Belaruskalij“ atliekamų mokėjimo pavedimų. Dėl susidariusios situacijos „Lietuvos geležinkeliai“ konsultuojasi su Lietuvos, ES ir JAV institucijomis, tarp kurių – JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC). Skaičiuojama, kad iki šiol „LTG Cargo“ per metus vidutiniškai gabeno per 10 mln. tonų „Belaruskalij“ krovinių už maždaug 60 mln. eurų. Grupei priklausanti „LTG Cargo“ nuosekliai vysto veiklą Lenkijoje ir Ukrainoje, skiria dėmesį intermodalinių krovinių gabenimui į Vakarų Europą, tolimesniam paslaugų vystymui Lietuvoje. Be to, naujų galimybių atsivers ir pabaigus europinės vėžės „Rail Baltica“ projektą. Geležinkelių reikšmė ir toliau augs, o tam įtakos turės aiškus Europos Sąjungos (ES) siekis kuo daugiau krovinių perkelti būtent ant geležinkelių, užtikrinančių aplinkai draugiškesnį transportavimą, ir taip mažinti transporto bei logistikos sektoriaus sukeliamą taršą.