Balandį Lietuva pasigamino 99 proc. suvartotos elektros

Skelbiama, jog bendra vietinė elektros gamyba patenkino rekordinę dalį elektros energijos vartojimo poreikio, o daugiausia jos pagamino vėjo, saulės ir šiluminės elektrinės.

„Tai didžiausias nacionalinės generacijos mėnesio rodiklis nuo Ignalinos AE uždarymo 2009 metų. Mūsų šalis nuosekliai įtvirtina energetinę nepriklausomybę“, – rašoma LEA pranešime.

„Prie nacionalinės generacijos rekordų daugiausia prisidėjo vėjo elektrinės, kurių leistinoji generuota galia nuo šių metų pradžios, palyginti su 2024 m., išaugo 8,2 proc. Balandžio mėnesį vėjo elektrinės patenkino didžiausią vartojimo poreikio dalį, lyginant skirtingas gamybos technologijas ir importo kryptis“, – pažymi agentūra.

Skaičiuojama, kad vėjo elektrinės balandį bendrai pagamino apie 36,3 proc. vartojimui reikalingos elektros – 323,8 GWh. Kovą jų gamyba siekė 376,4 GWh ir patenkino 37,6 proc. vartojimo poreikio.

Per keturis 2025 m. mėnesius vėjo elektrinės pagamino 1340,8 GWh elektros – beveik tiek, kiek pernai per visus metus suvartojo Klaipėdos apskritis (1354,8 GWh). Tai daugiau nei jos pagamindavo per pirmus šešis 2020–2023 m. mėnesius (625–1049 GWh).

„Palyginimui, 2023 m. per pirmuosius šešis mėnesius vėjo elektrinių generacija siekė 1049 GWh ir būtų patenkinusi Klaipėdos m. ir r. sav. (1039 GWh) bendrą 2024 m. suvartojimo poreikį“, – nurodo LEA.

Skaičiuojama, kad saulės elektrinių bendra galia balandį, lyginant su 2024 metais, buvo 12,9 proc. didesnė. Saulės elektrinės balandžio mėnesį pagamino 206,8 GWh elektros ir patenkino 23,2 proc. viso elektros energijos vartojimo poreikio. Kovo mėnesį saulės elektrinės pagamino 112,5 GWh elektros ir patenkino 11,2 proc. vartojimo poreikio.

„Saulės elektrinių generacija 2025 m. sausį–balandį siekė 379,4 GWh elektros – tai beveik tiek, kiek pernai per visus metus suvartojo Alytaus apskritis (398,5 GWh) ir taip pat buvo didesnė nei per 2020–2023 m. pirmuosius du ketvirčius (57–312 GWh). Palyginimui, per 2023 m. per pirmuosius du ketvirčius bendra saulės elektrinių generacija siekė 312 GWh ir būtų patenkinusi Tauragės apskrities 2024 m. vartojimo poreikio (300,8 GWh)“, – rašoma pranešime.

Be to, nurodoma, kad sparčiai auga ir Gaminančių vartotojų skaičius: per balandį jų padaugėjo 5 340. Bendrai per mėnesį gaminančių vartotojų skaičius išauga vidutiniškai po 3 650.

LEA duomenimis, gaminančių vartotojų įrenginių leistinoji generuoti galia 2025 m. balandį buvo 1 586,5 MW – 159,1 MW, arba 11,1 proc. didesnė nei 2024 metais (1427,4 MW). Apie 75 proc. (1 195,1 MW) leistinos generuoti galios priklauso gaminantiems vartotojams, 25 proc. (391,4 MW) – nutolusiems gaminantiems vartotojams.