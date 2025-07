Avulis paaiškino, kodėl toliau kyla būsto kainos: „Tai yra pasityčiojimas“

Apie tai, ko gali tikėtis nekilnojamąjį turtą (NT) svarstantys įsigyti gyventojai bei apie planus Vilniuje statomą nacionalinį stadioną perduoti kauniečiams, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – žurnalisto Vladimiro Laučiaus pokalbis su A. Avuliu.

Lygiai prieš metus sakėte, kad būsto kainos Lietuvoje nepakils. Dabar paprieštaraukit sau, nes kainos kyla.

REKLAMA

REKLAMA

Pacitavote tai, ką sakiau turbūt prieš metus arba daugiau ir tuo metu Lietuvoje nekilnojamo turto rinka buvo sustingusi. Buvo labai aukštos bankų palūkanos ir paklausa rinkoje buvo maža. Per tuos metus daug kas pasikeitė. Ypač ženkliai pasikeitė pinigų kaina. Europos centrinis bankas net kelis kartus mažino palūkanų normas.

REKLAMA

Pagrindinė priežastis yra ta, kad pinigai pasidarė ženkliai pigesni, kreditai – prieinamesni. Pagrindinė priežastis, kodėl šiandien yra atsigavusi NT rinka, tai dėl to, kad paskolos pasidarė ženkliai pigesnės.

Kas dar lemia kainų augimą, jeigu pasiūla yra didelė ir konkurencijos visai nėra?

Čia yra vienas iš naujų paradoksų, kai pasiūla yra, paklausa yra, bet kainos vis tiek kyla. Nors subalansuota, neturėtų taip būti. Bet yra kitas veiksnys, kuris stumia ir daro didelį spaudimą, tai yra statybos kaštai. Statybos kainos auga. Auga ir nėra kaip jas kažkaip amortizuoti.

REKLAMA

REKLAMA

Tai statybos darbų kainos didėja ir čia pagrindinė priežastis yra darbo jėgos trūkumas. Didelis darbo jėgos trūkumas iššaukia tai, kad tie žmonės, kurie dirba statyboje, jie tą jaučia ir prašo didesnės algos. Pasirinkimas darbdaviui nėra labai didelis. Jeigu nori dirbti, turi mokėti didesnį atlyginimą. Moki didesnį atlyginimą, tavo kaštai didėja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

O kaip tai išsprendžiama? Visoje Europos Sąjungoje didžiulė problema yra aukštos būsto kainos.

Tai Europos Sąjungoj būstas aplamai yra socialinė problema. Ji daugiausia susiformavusi dėl to, kad labai didelė biurokratija, tai yra, norint gaut statybos leidimą, derinti projektus, užima per daug laiko. Ir, kadangi tai užsitęsia labai ilgai, tai aišku, kad ir pabrangsta viskas.

REKLAMA

Reikia mažinti biurokratiją, reikia daugiau pasitikėti. Dabar biurokratija išauga dėl to, kad nepasitiki, nėra pasitikėjimo. Tada atsiranda kontrolė. Ir kontroliuojančių institucijų, derinančių projektus, yra be galo daug. Jeigu aš kažką padariau negerai ir neteisingai, tai bauskit mane, bauskit stipriai, kad nesinorėtų daugiau to neteisėtai daryti. Bet kai dabar išsitęsė procesai po kelis metus. Mūsų atveju buvo vienas projektas, kur 11 metų laukėme leidimo. Tai nežmoniška ir tai yra pasityčiojimas.

REKLAMA

Pamatykite: parodė, kaip atrodys Nacionalinis stadionas Vilniuje (4 nuotr.) (nuotr. Vilnius.lt) (nuotr. Vilnius.lt) (nuotr. Vilnius.lt) (nuotr. Vilnius.lt)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pamatykite: parodė, kaip atrodys Nacionalinis stadionas Vilniuje

Vilniaus informaciniai burbulai dabar sprogsta dėl tikro ar tariamo jūsų noro atiduoti nacionalinį stadioną Kauno arenai, leisti operatoriumi būti kauniečiams. Kaip yra iš tiesų?

Ne, taip nėra. Čia, kad aš noriu tai daryti, noriu pasakyti, kad tai – netiesa. Aš labai noriu, kad atsirastų kompanija Vilniuje, kuri galėtų valdyti nacionalinį stadioną ir visą sporto kompleksą. Problema šiandien dienai yra ta, kad kauniečių arena yra tikrai gera, tai yra profesionali kompanija. Jie gana aktyviai siekia gauti sutartį ir valdyti šį sporto kompleksą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bet noriu nuraminti tas emocijas, kad mes turime pakankamai laiko, mes kalbėsimės su visais: ir su vilniečiais, ir ne tik. Ieškosime tokio sprendimo, kad nesijaustų jokios diskriminacijos valdant šį sporto kompleksą.

Ko gero vilniečių nenuraminot sakydamas, kad ir su ne vilniečiais kalbėsitės. Vis tiek ir Vilnius pajus tai – Vilnius nukentės finansiškai, jeigu operatorius bus ne iš Vilniaus.

REKLAMA

Finansiškai, matot, pirmiausia reikia užsidirbti tuos pinigus. Užsidirbti valdant stadioną, kuriame tik šešis mėnesius per metus galima žaisti futbolą, patikėkit, nėra lengva. O kaštai kiekvieną mėnesį. Pavyzdžiui, nacionalinio stadiono veją reikės šildyti žiemą, kad ištirpintų sniegą. Tai čia klausimas nėra visai toks paprastas, nes kaštai išlaikyti tokį sporto kompleksą yra dideli.

Tai norint užsidirbti ten pinigų, reikia labai gero ir didelio profesionalumo ir gebėjimų. Mes ieškosime tokių, kurie galėtų valdyti tai ir kad visa nauda atitektų vilniečiams.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.