Aušrinė Armonaitė: Lietuvos startuolių rinka domisi ir daugiau tarptautinių vardų

Į Lietuvą ateinant JAV startuolių akceleratoriui „Plug & Play“ ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad Lietuvos startuolių rinka domisi ir daugiau tarptautinių vardų.

„Mes nesustosime. Ne tik šis vardas („Plug & Play“ – BNS), bet ir daugiau vardų dabar domisi Lietuva. Mes sukursime daugiau galimybių talentingiems Lietuvos žmonėms, kuriantiems verslus ir savo idėjas Lietuvoje prieiti prie daugiau resursų, daugiau finansų, daugiau žinių ir įsitvirtinti tarptautinėse rinkose“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė A. Armonaitė.

Jos teigimu, per kelis pastaruosius metus Lietuvos startuolių vertė išaugo 17 kartų iki beveik 10 mlrd. eurų, be to,. artimiausiu metu, tikėtina, smarkiai išaugs jų darbuotojų skaičius.

„Lietuva tampa regiono centru ir bus vienintelė kol kas „Plug & Play“ lokacija Centrinėje ir Rytų Europoje (...) Tai reiškia, kad Lietuva išauga iš savo vietinės ekosistemos ir tampa didesnė tarptautiniu mastu“, – kalbėjo A. Armonaitė.

Anot ministrės, „Plug & Play“ veikla Lietuvoje apims mokymus, mentorystę, kontaktus, specialias startuoliams skirtas programas, kurios padės jiems sudėlioti procesus, pardavinėti produkciją bei įsitvirtinti tarptautinėje erdvėje.

„Daugelį metų Lietuva rodė didelę pažangą“

Bendrovės Vidurio ir Rytų Europos regiono vadovas Uranikas Begu teigė, kad „Plug & Play“ į Lietuvą norėtų atnešti startuolių ekosistemoms būtiną tvarų augimą.

„Daugelį metų Lietuva rodė didelę pažangą, ir aš manau, kad tai bus dar viena veikla, kuri tikrai padės Lietuvos startuoliams įsibėgėti į kitą lygį“, – spaudos konferencijoje teigė U. Begu.

A. Armonaitė pažymėjo, kad 9,4 mln. eurų, kuriuos akceleratoriui sumokės valstybė, bei jo planuojama 5,9 mln. eurų investicija nėra visas „Plug & Play“ programos Lietuvoje biudžetas – jos teigimu, į akceleravimo ciklus investuos ir rizikos kapitalo fondai.

„Visas šis tarptautinis pirkimas turi atsipirkti. Jo rodikliuose numatyta, kad negali būti jokio minuso. Verslai augs, jie toliau sugrąžins pinigus į Lietuvos biudžetą, programa pritrauks dar papildomą investuotoją ir tai nėra tik tai, ką mes matome šiuose oficialiuose skaičiuose“, – teigė A. Armonaitė.

„Kad mes būtume pastebėti, mums reikia įdėti šiek tiek daugiau ir politinių pastangų, ir finansinių resursų, ir dėmesio“, – pridūrė ji.

Viceministras Karolis Žemaitis teigė, jog vienas Lietuvos startuolių ekosistemos trūkumų iki šiol buvo jos tarptautiškumo nebuvimas: „Lietuva tampa ne tik ekosistema savaime, bet ir globalios ekosistemos dalimi“.

„Norime, kad Lietuva taptų centru, į kurį norėtų atvažiuoti ir čia kurtis kiti startuoliai. (...) Tel Avivas, Berlynas, Stokholmas – mes tokį centrą pradedame auginti ir Lietuvoje“, – pridūrė jis.

Inovacijos agentūros vadovės Romualdos Stragienės teigimu, tarptautiniame akceleravimo paslaugų konkurse, kurį laimėjo „Plug & Play“, dalyvavo penki dalyviai. Jos teigimu, panašius konkursus planuojama skelbti ir ateityje.

Daugiau nei 9 mln. eurų vertės sutartį dėl investicijų ir paramos auginant šalies startuolius „Plug & Play“ ir Lietuvos inovacijų agentūra pasirašė spalio pirmoje pusėje.

Rugpjūtį tarptautinį konkursą laimėjęs „Plug & Play“ per trejus metus investuos 5,9 mln. eurų į ne mažiau kaip Lietuvos 45 startuolius. Be to, JAV bendrovė iki 2026-ųjų kovo įgyvendins penkis akceleravimo ciklus, kiekviename iš jų dalyvaus nuo 10 iki 15 atrinktų startuolių, o per šį laiką bus išauginta ne mažiau kaip 60 verslų.

Pasak K. Žemaičio, kiekvienas iš 45 startuolių gaus ne mažesnę nei 30 tūkst. eurų investiciją.

„Plug and Play“ paslaugos valstybei kainuos 9,4 mln. eurų. Inovacijų agentūros teigimu, ši suma bus skirta bendrovės specialistų darbo apmokėjimui bei jos pradinėms investicijoms į startuolius.

„Plug & Play“ startuolių akceleravimu užsiima nuo 2006 metų ir šiuo metu visame pasaulyje jungia 50 tūkst. įvairių startuolių, daugiau nei 500 pirmaujančių korporacijų, šimtus rizikos kapitalo įmonių, universitetų ir vyriausybinių agentūrų, o vien 2021 metais pritrauktų investicijų suma siekė 9 mlrd. JAV dolerių.