Aušrinė Armonaitė: „Lietuva yra Vokietijos automobilių gamintojų akiratyje“

Ministrė su kolega Mariumi Skuodžiu ir grupe Lietuvos verslininkų Miunchene dalyvauja didžiausioje Vokietijos automobilių pramonės parodoje „IAA Mobility“. Vokietijos verslininkams Lietuva pristatoma kaip patikima automobilių įrangos ir įvairių inovatyvių produktų gamintoja bei saugi šalis naujoms investicijoms. Vizito metu A. Armonaitė susitiko su „Renault“, „Bosch“, „Siemens“, „Valeo“, „Brose“, ZF, „STMicroelectronics“, „Faurecia“ vadovybe.

Susitikimuose ministrė užsienio automobilių gamintojams pristatė investavimo mūsų šalyje ir gamybos užsakymo Lietuvoje galimybes. „Lietuvos inžinerinė pramonė yra ypač lanksti ir gebanti pasiūlyti specialius inovatyvius sprendimus ar produktus tiek tradicinei, tiek ateities automobilių rinkai. Lietuvos įmonės ypač norėtų didinti eksportą ir stiprinti ryšius su kolegomis iš Vokietijos mašinų, metalo apdirbimo, elektroninės ir transporto įrangos srityse“, – sakė ministrė.

Vokietija yra viena didžiausių investuotojų mūsų šalyje. Anot A. Armonaitės, tai, kad Lietuvoje puikiai sekasi tokiems Vokietijos automobilių pramonės milžinams kaip „Hella“ ir „Continental“, yra teigiamas pavyzdys kitoms darbu mūsų rinkoje besidominčioms užsienio įmonėms.

„Vokietijos automobilių pramonė yra vienas pagrindinių šios šalies ekonomikos variklių. Tai daugiau nei bet kuri kita šaka, investuojanti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Norime tai išnaudoti augindami Lietuvos eksportą ir joje kurdami inovatyvias, aukštos vertės produkciją gaminančias įmones“, – sakė ministrė.

Šiais metais Miunchene vykstančios parodos tema – klimatui neutralus ateities judumas. Renginyje pristatomos išmaniųjų miestų technologijos, elektromobiliai ir kiti inovatyvūs judumo sprendimai. A. Armonaitė parodos metu vykusioje konferencijoje skaitė pranešimą tema „Let‘s co-create the future of mobility“, kuriame pristatė Lietuvos pasiekimus mobilumo srityje.

Ji pažymėjo, kad Lietuva šioje srityje itin sparčiai keičiasi: skatinant dalijimosi ekonomiką, sėkmingai mažinamas nuosavų transporto priemonių poreikis. Skaičiuojama, kad 1 bendras automobilis prilygsta 12 privačių, o vien Vilniuje per mėnesį bendro naudojimo automobiliais įvyksta daugiau nei 120 000 kelionių. Be to, siūlomos dviračių ir elektrinių paspirtukų nuomos paslaugos, plečiami dviračių takai, kuriamos technologinės inovacijos, leidžiančios vartotojams pasirinkti optimalų sprendimą keliaujant mieste ir palyginti įvairias transporto galimybes realiuoju laiku.

Savo inžinerinėmis ir gamybos galimybėmis Lietuva tapo svarbia platforma naujoms transporto priemonėms ir reikalingiems komponentams kurti: Lietuvoje gimsta ne tik elektriniai dviračiai ir paspirtukai, bet ir troleibusai.

Lietuvos paviljone parodoje kartu su agentūra „Versli Lietuva“ prisistato 8 inžinerinės pramonės įmonės: „Elinta Charge“, „Parkis“, „Hoda“, „In Balance Grid“, „Baltic Filter“, „Elektrociklas“, „Baltec CNC Technologies“ ir EMUS BMS.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. sausio–birželio mėn. Vokietija užėmė 1 vietą pagal prekybos apyvartą, 3 – pagal eksportą, 1 – pagal lietuviškos kilmės prekių eksportą ir 1 – pagal importą. Prekių apyvarta tarp dviejų šalių siekė 3,5 mlrd. eurų, eksportas į Vokietiją – 1,3 mlrd. eurų.

Vokietija yra ketvirta pagal dydį investuotoja Lietuvoje. Tiesioginės investicijos šiuo metu sudaro 1,45 mlrd. eurų.