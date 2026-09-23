Aukcione už pastatą ir sklypą Šeškinėje pasiūlyta 5,5 mln. eurų: pastate veikė policijos komisariatas

Aukcione antradienį parduotas vieno aukšto 1,2 tūkst. kv. metrų bendro ploto pastatas bei 62 arų sklypas Buivydiškių gatvėje 20. Iki 2025 metų pabaigos pastate veikė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
„Objektas yra strategiškai patogioje vietoje šalia pagrindinių Vilniaus transporto arterijų. Šeškinė yra tarp centrinės miesto dalies ir sparčiai augančių šiaurinių Vilniaus teritorijų, todėl objektas gali būti įdomus ne tik ieškantiems administracinių patalpų, bet ir vertinantiems ilgalaikį sklypo vystymo potencialą“, – pranešė bankas.
Anot jo, sklype galėtų būti plėtojamas būsto ar komercinis projektas.
„Pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius sklypas patenka į intensyvaus užstatymo zoną, kurioje numatyti galimi sklypo naudojimo būdai: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, komercinės, visuomeninės paskirties objektų teritorijos“, – teigė Turto bankas.
Sklype yra miesto komunikacijos – centrinis šildymas, komunalinės nuotekos ir vandentiekis, tačiau kol kas jos nepajungtos.
Kas laimėjo aukcioną, kol kas neskelbiama – naujas savininkas Registrų centre paprastai įregistruojamas po to, kai šalys pasirašo sutartį ir pirkėjas perveda pinigus. Tam numatyta atitinkamai 30 ir 10 dienų.