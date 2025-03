Atskleista, ką planuojama statyti prekybos centro „Banginis“ teritorijoje Vilniuje

„Baltic Shopping Centers“ Vilniaus regioninės architektūros tarybai (RAT) vasarį pristatė projekto viziją – pagal ją „Banginis“ galėtų būti iškeltas į kitą teritorijos vietą, o jo vietoje iškiltų septynių aukštų daugiabučiai su maždaug 1,4 tūkst. naujų butų, pirmuose aukštuose įrengiant komercines ar švietimui skirtas patalpas.

Su „Baltic Shopping Centers“ susijusios NT bendrovės „Baltic RED“ direktorė Ieva Goštautaitė-Gedutė sako, kad architektams pristatytas projektas yra pirminė galimybių studija.

„Nei konkrečių planų, nei investicijų šioje stadijoje nėra realu įvardinti“, – BNS Plius teigė ji.

Teritorijos architektūrinį projektą parengusios įmonės „Aketuri architektai“ vadovas Lukas Rekevičius sako, jog daugiabučiai būtų statomi toliau nuo intensyvios P. Lukšio gatvės, o visi butai galėtų būti skirti nuomai.

„Nuo autobusų parkavimo zonos ir stotelės planuojamas ekraninis užstatymas, kuris apsaugotų gyvenamosios paskirties pastatus nuo triukšmo (...) Kokybiškesnio gyvenimo labui įrengiami mažesni daugiabučiai su mažesniais kiemais“, – Vilniaus RAT posėdyje teigė L. Rekevičius.

Anot jo, visų daugiabučių pirmi aukštai galėtų būti pritaikomi komercinei veiklai: „Būtų galima integruoti švietimo įstaigas. Planas išlieka lankstus.“

L. Rekevičiaus teigimu, dabar veikiantis „Banginis“ būtų iškeltas į teritorijos šiaurės rytinį kampą, be to, čia planuojamos dvi naujos gatvės, kurios didelį sklypą padalintų į keturias dalis.

„Ši vizija turėtų būti naudojama rengiamai detaliojo plano korekcijai. Gavus išvadas vystytojai turės apsispręsti, ar projektas turėtų būti toliau vykdomas“, – sakė „Aketuri architektai“ vadovas.

Įvertinusi projektą Vilniaus RAT teigė pasigedusi daugiau viešųjų erdvių. Taip pat, anot jos, trūksta tiek urbanistinės, tiek transporto analizės, todėl taryba įmonei rekomendavo surengti urbanistinės vizijos konkursą bei rinktis iš kelių pasiūlymų.

„Siūlomas viešasis gyvenimas gatvėse, bet pasigendama didesnės viešosios erdvės. Nors pačiam užstatymo tipui tarybos nariai pritaria, tačiau pasigendama aplinkinio užstatymo tipo komentaro – nepateikiami jokie argumentai, kodėl projektuojamas kvartalinis užstatymas“, – protokoliniame sprendime rašo taryba.

A. Rakauskas planuoja naują būsto ir verslo kvartalą Kaune

„Baltic Shopping Centers“ akcininkė – A. Rakausko valdoma NT bendrovė „Litvalda“ planuoja vystyti ir naujo biurų bei būsto kvartalo netoli Kauno pilies, šalia Neries, projektą.

„Litvaldos“ kontroliuojama Kauno įmonė „SSPC-Jonava“ paskelbė 18,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto teritorijos architektūrinio projekto konkursą, skelbia Lietuvos architektų sąjunga.

Šiuo metu bendrovės sklype dviejų aukštų patalpas ir kitus statinius nuomojasi „Kesko Senukai“.

Anot įmonės, Jonavos gatvėje 62 ketinama statyti naują kvartalą – daugiabučius su komercinėmis patalpomis bei biurų pastatus.

„Numatyti požemines, cokolines bei antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, žaliuosius plotus, vaikų žaidimo aikšteles. Numatyti privažiavimus, pėsčiųjų takus, optimaliausią fizinę jungtį Žaliakalnis – Neries upės pakrante“, – teigiama konkurso sąlygose.

„Sklype kurti privačias ir viešas erdves, zonas. Gyventojai turi turėti savo – privatų kiemą (erdvę), išorėje – vieši pėsčiųjų, dviračių takai, praėjimai, bendro naudojimo objektai“, – teigė „SSPC-Jonava“.

Konkursą bendrovės užsakymu organizuoja Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius. Jo rezultatai bus skelbiami liepos 31 dieną. Septynių geriausių projektų autoriai iš pirmojo etapo pasidalins 28 tūkst. eurų, o antrame etape trys atrinktos bendrovės – 24 tūkst. eurų.

2024 metais „Litvalda“ Birštone atidarė viešbutį „Harmony Birštonas“.

Grupės įmonė „Baltic RED“ prieš porą metų buvusioje prekybos centro „Merkurijus“ teritorijoje, Kauno Laisvės alėjoje, pradėjo statyti 50 mln. eurų vertės viešbučio, biurų, restoranų, konferencijų, parodų ir apartamentų kompleksą. Jį atidaryti tikimasi 2027 metais.

Be to, šalia valdomo prekybos centro „Mega“ grupė etapais vysto prekybos kvartalą, kuriame jau įsikūrė „Decathlon“ parduotuvė, „Lidl“, „McDonald’s“. Be „Banginio“ Vilniuje, ji valdo tokį centrą Klaipėdoje, kitą komercinį nekilnojamąjį turtą.

A. Rakauskas valdo 94,95 proc. „Litvaldos“ akcijų, pastaroji valdo 100 proc. „Baltic Shopping Center“ akcijų, rodo Registrų centro duomenys.