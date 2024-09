Atostogauti galės sau leisti ne visi? Įspėja, kas laukia keliaujančių

Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) įspėja gyventojus, kad lėktuvų bilietų kainos gali smarkiai padidėti, rašoma portale „RadioZet“. Manoma, kad kainų didėjimas labiausiai palies tuos, kurie planuoja keliones į turistines vietas ar kitas tolimas šalis.

Be to, daugelis avialinijų bendrovių jau atsisakė įvairių paslaugų, kurios anksčiau buvo įskaičiuotos į bilieto kainą. Pavyzdžiui, jei anksčiau kai kurios bendrovės už sėdimos vietos pasirinkimą netaikydavo jokio mokesčio, dabar to atsisakoma.

Keliones organizuojančių agentūrų atstovai patvirtina, kad pokyčiai – jau pastebimi, o klientams prie to, panašu, teks priprasti.

Pokyčiai tuštins keliautojų sąskaitas

Lėktuvų bilietų pardavimo platformos „Skrendu.lt“ atstovė Rasa Levickaitė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kad pasaulio oro linijų bendrovės nuolatos ieško būdų, kaip būtų galima sumažinti patiriamus kaštus.

„Orlaivių įsigijimas ar nuoma, įgulos išlaikymas, antžeminės paslaugos, degalai nuolatos brangsta. Prieš gerą dešimtmetį oro linijos skrydžio metu nemokamai tiekdavo maistą, gaiviuosius ar net alkoholinius gėrimus.

Šiandien nieko nestebina, kad už maistą ir gėrimus skrydžio metu mokame papildomai arba vaišinamės savo atsineštais sumuštiniais“, – kalbėjo R. Levickaitė.

Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad, nors avialinijų bendrovės kartais skelbia tam tikras akcijas bilietų įsigijimui, šiemet skraidančių skaičius „sumušė visus įmanomus rekordus“. O dėl to pralaimi keliautojai.

„Dėl pandeminės pertraukos trūksta orlaivių, todėl oro linijoms neturi pajėgumų plėsti savo krypčių geografijos, todėl orlaiviai yra sėkmingai užpildomi keleiviams ir tikslas skelbti akcijas praranda prasmę“, – sakė ji.

Be to, dalis bendrovių, kaip teigė pašnekovė, pereina prie naujojo NDC (liet. nauja platinimo galimybė) bilietų platinimo kanalo.

„Tai – didelis technologinis pokytis aviacijos rinkoje, kuomet naudojamos technologijos, skirtos automatizuoti tokius procesus, kaip pinigų grąžinimas ir datos keitimas, kad būtų išvengta sudėtingų rankinių užduočių.

Šiuo metu tik maža dalis oro linijų yra pasirengusios šiam naujam technologiniam etapui, tačiau per kelerius metus įvyks didelis pokytis. Šiuo metu NDC bilietų kainodara yra palanki keliautojui. Tačiau pokyčiai kainuoja, todėl reikia būti pasiruošus kainų augimui artimoje ateityje“, – prognozavo R. Levickaitė.

O Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė sako, kad lėktuvo bilietų kainos ūgteli kiekvienais metais, nors skrydžių pasiūla didėja.

„Tai vyksta dėl kelių aspektų: augantys darbuotojų atlyginimai, brangstantis orlaivių aptarnavimas, dėl orlaivių stygiaus išaugusi jų nuomos kaina. Natūralu, kad, augant perkamajai galiai, auga ir paslaugų kainos.

Kalbant apie kitus metus, kuomet dėl didėsiančių akcizų prognozuojamas kuro brangimas, pigių skrydžių, ypač tolimųjų skrydžių su persėdimais, galime tikėtis vis rečiau“, – svarstė pašnekovė.

Pataria, kaip sutaupyti

Tiesa, kaip teigia I. Aukštuolytė, lėktuvų bilietų, kaip ir kelionių paketų kainos, patraukliausios būna išankstinių pardavimų metu.

„Bilietų kainų augimui įtaką daro paklausa. Pavyzdžiui, vasarą pasiekti kurortines kryptis dažnu atveju būna brangiau dėl aukštos paklausos, o ne sezono metu, pavasarį ar rudenį, bilietai šiomis kurortinėmis kryptimis dažniau būna pigesni.

Natūralu, kad greičiausiai išperkamos ir kelionės šventinėmis dienomis ar moksleivių atostogų metu, tad ir bilietai tuomet būna brangesni, o kainos dar labiau išauga artėjant skrydžio dienai“, – paaiškino kelionių agentūros atstovė.

O mažiau populiariomis kryptimis ar datomis, pasak jos, galima tikėtis ir paskutinės minutės pasiūlymų.

„Vis tik to laukti yra pakankamai rizikinga, nes ne visos avialinijos tokius pasiūlymus pateikia. Dažniau mažesnių bilietų kainų galima tikėtis skrendant į Europos miestus ir pasirinkus tas kryptis, kurios turi didesnę pasiūlą.

Jeigu norima sutaupyti, rekomenduojama rinktis mažiau populiarias datas, taip pat kelionei nesirinkti savaitgalio dienų. Tad, planuojant trumpas atostogas, geriau rinktis skrydžio datas darbo dienomis, neįtraukiant savaitgalio“, – patarė I. Aukštuolytė.

Tuo metu kelionių organizavimo paslaugas teikiančios bendrovės „Novaturas“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė pasakoja, kad didžioji dalis keliaujančių gyventojų ieško galimybių sutaupyti.

Pasak jos, atostogas planuojantys asmenys į kelionių organizatorius kreipiasi iš anksto.

„Vis daugiau lietuvių apie keliones linkę galvoti gerokai anksčiau, nei prasideda sezonas, nes tai suteikia lankstumo ir platesnes galimybes rinktis tiek viešbučius, tiek skrydžių laikus ir kitas sąlygas. Dalis keliones planuoja iš anksto, prieš 6–12 mėn. iki išvykimo, kita dalis keliautojų atostogas pradeda planuoti vėliau, likus 2–3 mėn. iki išvykimo, treti visgi laukia paskutinės minutės

Atostogas rekomenduojame planuotis iš anksto, nes įsibėgėjus aktyviam vasaros ar žiemos turizmo sezonui populiariausių viešbučių užpildymas tampa vis didesnis, todėl neretai tenka rinktis iš to, kas liko“, – pasakojo M. Bielinytė.

Rugpjūtis atnešė rekordą Lietuvos oro uostuose

Lietuvos oro uostų (LTOU) rugpjūčio mėnesio statistika rodo, kad visuose 3 šalies oro uostuose aptarnauta beveik 664 tūkst. keleivių, o šis rodiklis – 10 proc. didesnis nei buvo fiksuotas tą patį mėnesį 2023 metais.

Tai – jau trečias šių metų vasaros sezono mėnuo, kai gerinamas per mėnesį aptarnautų keleivių visų laikų rekordas tinkle, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Bendras keleivių skaičius LTOU tinkle šį rugpjūtį yra 7 proc. didesnis nei 2019 metais, kai buvo fiksuoti 622 tūkst. keleivių per tą patį mėnesį.

Rugpjūtį per Vilniaus oro uostą keliavo 478 tūkst. keleivių (7 proc. daugiau nei fiksuota 2023 m. rugpjūtį), Kauno oro uoste – 145 tūkst. (+ 16 proc.), Palangos oro uoste – 40 tūkst. keleivių (+ 32 proc.).

Per rugpjūčio mėnesį LTOU tinkle aptarnauta daugiau nei 5,2 tūkst. skrydžių (4 proc. daugiau nei 2023 m. tuo pačiu metu).

Visame Lietuvos oro uostų tinkle rugpjūtį buvo vykdomi 83 reguliarūs skrydžių maršrutai. Tarp reguliarių maršrutų ir vasaros sezono pradžioje pristatyti nauji skrydžiai į Reikjaviką (Islandija), Lisaboną (Portugalija), Krokuvą (Lenkija) bei į Graikijos salas per Atėnus.