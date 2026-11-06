Atleis beveik pusę darbuotojų: skelbia apie dar vieną atleidimo bangą

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba 39 darbuotojai.
Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, bendrovė nuo lapkričio 23 dienos perduoda verslo dalį grupės bendrovei „Jungent Lietuva“ siekiant sujungti persidengiančias veiklas.
Nurodoma, kad 12 darbuotojų, kurių funkcijos dubliuojasi arba nebebus reikalingos, darbo sutartys nutraukiamos šalių susitarimu darbdavio iniciatyva. Dar vienas darbuotas, nesutikęs dirbti verslo dalies perdavimo atveju, atleidžiamas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.
„Vilandros“ valdybos rugpjūčio sprendimu panaikintas prekybos padalinys, dėl to penkių darbuotojų funkcijos tapo perteklinės.
Registrų centro duomenimis, įmonės pajamos pernai beveik nekito ir siekė 24,7 mln. eurų, grynasis pelnas sumenko 5 kartus iki 127,5 tūkst. eurų.