Tokį sprendimą trečiadienį priėmė banko valdyba. Akcijos bus superkamos lapkričio 30 – gruodžio 8 dienomis, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Artea“.
Skelbiama, kad akcijos bus suteiktos banko grupės darbuotojams kaip kintamojo atlygio dalis. Didžiausia vienos akcijos įsigijimo kaina siekia 0,85 euro.
„Skatindami darbuotojus akcijomis siekiame stiprinti jų įsitraukimą į ilgalaikės banko vertės kūrimą. Pasitelkdami savų akcijų supirkimą, šią atlygio programą galime įgyvendinti nemažindami esamų akcininkų nuosavybės dalies“, – pranešime sakė „Artea“ valdybos narys Tomas Varenbergas.
ECB rugsėjį bankui leido supirkti iki 13 mln. savo akcijų, kurių bendra vertė ne didesnė kaip 12,14 mln. eurų.
Pasak T. Varenbergo, kitos akcijų supirkimo programos vyks atsižvelgiant į sąlygas rinkoje ir kitas aplinkybes.
„Artea“ bankas anksčiau jau įgyvendino savų akcijų supirkimo programas, o pernai įregistravus naują banko įstatų redakciją, užbaigė įstatinio kapitalo mažinimo procedūrą po savų akcijų supirkimo.