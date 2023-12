Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai praėjusį mėnesį buvo 4,4 proc. pigesni nei prieš metus.

Be to, vartotojų kainų indekso pokytį per metus nusmukdė menkę kainų prieaugiai viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų, drabužių ir avalynės, buitinės įrangos ir namų apyvokos daiktų, negrupuojamų prekių ir paslaugų.

Priešingą poveikį turėjo spartėjęs transporto prekių ir paslaugų brangimas.

Lapkritį šalyje užfiksuota 0,5 proc. mėnesio infliacija.