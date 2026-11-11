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TV3 naujienos > Verslas > Mano būstas

Ar valytoja buvo? Vietoj parašo atsako skaitmeninė sistema

REKLAMA / 2026-11-11 08:10 / šaltinis: tv3.lt
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Ar laiptinė tikrai buvo išvalyta, ar apie tai liudija tik parašas skelbimų lentoje? Šis daugiabučių gyventojams gerai pažįstamas klausimas paskatino „Mano BŪSTĄ“ iš esmės keisti valymo paslaugų kontrolę. 

Skaitmenizuota Valymo Kontrolė

Ar laiptinė tikrai buvo išvalyta, ar apie tai liudija tik parašas skelbimų lentoje? Šis daugiabučių gyventojams gerai pažįstamas klausimas paskatino „Mano BŪSTĄ“ iš esmės keisti valymo paslaugų kontrolę. 

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Bendrovė pirmoji Lietuvoje įdiegė modernią skaitmeninę sistemą, leidžiančią tiksliau stebėti laiptinės valytojų darbą ir užtikrinti, kad gyventojai gautų paslaugas, už kurias moka. Naujoji tvarka jau taikoma visuose bendrovės veiklos regionuose ir greitu metu bus įdiegta visuose namuose.

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Iki šiol daugelyje daugiabučių buvo įprasta praktika, kai valytojos atliktus darbus pažymėdavo laiptinėse pakabintuose popieriniuose grafikuose. Tačiau toks būdas turėjo esminį trūkumą – parašas dar negarantavo, kad darbas iš tiesų atliktas. Ši spraga daliai gyventojų kėlė nepatogumų, mažino pasitikėjimą paslauga ir apsunkindavo galimybę objektyviai įvertinti rangovų darbą.

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Siekdamas tai pakeisti, „Mano BŪSTAS“ įdiegė QR kodų ir NFC technologijomis paremtą valymo kontrolės sistemą.

Jos veikimo principas paprastas: atvykusi į objektą valytoja turi užsiregistruoti skaitmeninėje sistemoje prieš pradėdama darbą, o baigusi valyti – pakartoti registraciją. Taip fiksuojamas apsilankymas ir valymo darbams skirtas laikas.

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„Anksčiau gyventojai pagrįstai keldavo klausimą, kiek galima pasitikėti popieriniuose lapuose paliekamais parašais. Supratome, kad vien tokio patvirtinimo nepakanka. Todėl pasirinkome sprendimą, kuris suteikia gerokai daugiau skaidrumo ir leidžia mums patiems geriau kontroliuoti rangovų darbą“, – sako „Mano BŪSTO“ valymo padalinio vadovas Neilas Čijunskas.

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Naujoji sistema leidžia stebėti, ar rangovai laikosi numatyto valymo grafiko, nustatyti praleistus apsilankymus ir greičiau reaguoti į galimus neatitikimus.

„Kontrolės tikslas – užtikrinti, kad gyventojai gautų sutartas paslaugas, o kilus abejonių būtų galima remtis konkrečiais duomenimis, ne vien žodiniais paaiškinimais. Skaitmeninė registracija taip pat padeda tiksliau įvertinti gyventojų skundus. Jeigu kyla klausimų dėl neatlikto valymo, galima patikrinti apsilankymo informaciją ir imtis atitinkamų veiksmų“, - akcentuoja N. Čijunskas.

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Skaitmeninė sistema papildė jau taikomas „Mano BŪSTO“ kokybės kontrolės priemones – reguliarias patikras vietoje ir operatyvų reagavimą į gyventojų pastabas.

Skaitmeninė valymo kontrolė diegiama visoje „Mano BŪSTO“ aptarnaujamoje teritorijoje. Daugelyje regionų sistema jau naudojama didžiojoje dalyje objektų.

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Šiauliuose skaitmeniniu būdu registruojama 99 proc. valymų, Alytuje ir Šilutėje – po 97 proc., Kaune ir Panevėžyje – po 86 proc., Klaipėdoje – 84 proc. Vilniuje šis rodiklis kol kas siekia 41 proc., tačiau jis sparčiai auga.

Gyventojų pasitenkinimo apklausų duomenimis, „Mano BŪSTO“ administruojamą valymo paslaugą klientai šiuo metu vertina 7,5 balo iš 10.

Straipsnį parengė: Mano Būstas.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
laiptinės priežiūra

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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
laiptinės priežiūra
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