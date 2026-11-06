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Apmokestinus išmokas už pirmąsias dvi ligos dienas, PSDF biudžetas gautų 8 mln. eurų

2026-11-06 09:05 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 09:05
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Nuo kitų metų liepos planuojant apmokestinti darbdavių mokamas išmokas už pirmąsias dvi darbuotojo ligos dienas, skaičiuojama, kad dėl to Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas pasipildytų 4 mln. eurų, o 2028 metais – 8 mln. eurų, sako Valstybinės ligonių kasos atstovė.

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (7)

Nuo kitų metų liepos planuojant apmokestinti darbdavių mokamas išmokas už pirmąsias dvi darbuotojo ligos dienas, skaičiuojama, kad dėl to Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas pasipildytų 4 mln. eurų, o 2028 metais – 8 mln. eurų, sako Valstybinės ligonių kasos atstovė.

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„Jeigu įsigaliotų pakeitimas nuo 2027 metų liepos 1 dienos, tai 2027 metais į PSDF biudžetą ateitų papildomai 4 mln. eurų, o jau 2028 metais – ir visi 8 mln. eurų. PSDF biudžetas yra tikrai didžiulis, beveik 4 mlrd. eurų, ir atrodytų, kad tie 8 mln. eurų nėra labai didelė suma, bet ji vis dėlto yra pakankamai reikšminga – kad būtų galima suprasti tą reikšmingumą, tai galiu duoti pavyzdį – tiek lėšų – 8 mln. eurų reikalinga vienai prevencinei programai apmokėti“, – penktadienį LRT radijui teigė Ligonių kasos Komunikacijos skyriaus vedėja Jolanta Normantienė.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Įmoką siūloma išskaičiuoti iš darbuotojo ligos išmokos

Pasak jos, pokytis reikalingas, kad būtų suvienodinta ligos išmokų apmokestinimo privalomojo sveikatos draudimo įmokomis tvarka ir jos būtų mokamos nepriklausomai nuo to, iš kokio šaltinio mokama ligos išmoka – darbdavio ar „Sodros“ lėšų.

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Įmoką siūloma išskaičiuoti iš darbuotojo ligos išmokos, o ne numatyti, kad ją sumokėtų darbdavys.

„Manoma, kad darbdavys jau prisideda iš savo lėšų darbe nesančiam darbuotojui mokėdamas ligos išmoką, todėl privalomojo sveikatos draudimo įmoką galėtų sumokėti ir pats darbuotojas“, – teigė J. Normantienė.

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Sveikatos apsaugos ministerija siūlo nuo kitų metų apmokestinti išmokas pirmąsias dvi darbuotojo ligos dienas, apmokamas ne „Sodros“, o darbdavio lėšomis.

Jas siūloma apmokestinti 6,98 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifu. Jis būtų taikomas susirgusių samdomų darbuotojų, taip pat politikų ir valstybės tarnautojų, vidaus tarnybos pareigūnų bei profesinės karo tarnybos karių ligos išmokoms.

Dabar pirmąsias dvi ligos dienas apmoka darbdaviai, o nuo trečiosios dienos – „Sodra“. Jos mokamoms išmokoms privalomojo sveikatos draudimo tarifas jau taikomas.

indeliai.lt

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