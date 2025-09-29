Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

Apklausa: dalį antrojoje pakopoje kaupiamų lėšų atsiimtų šeši iš dešimties kaupiančiųjų

2025-09-29 07:55 / šaltinis: BNS
2025-09-29 07:55

Šeši iš dešimties pensijai antrojoje pakopoje kaupiančių Lietuvos gyventojų būtų linkę išsiimti dalį senatvei sukauptų lėšų, rodo LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa.

Grynieji pinigai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

0

Kaip pirmadienį pranešė nacionalinio transliuotojo portalas, iki 25 proc. sukauptų lėšų apmokestinant jas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) išsiimtų 59 proc., o neišsiimtų – 32 proc. kaupiančiųjų respondentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot LRT, 80 proc. apklaustųjų teigė palaikantys Seimo priimtą sprendimą leisti atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas, 44 proc. sakė visiškai pritariantys, 36 proc. – greičiau pritaria. 

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausą atliko rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Apklausti 1006 Lietuvos gyventojai.

BNS rašė, kad Seimui birželį patvirtinus reformą, atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, toliau kaupiantiesiems paliekamas 1,5 proc. valstybės įnašas. 

