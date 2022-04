„Anonymous“ programišių smūgis Rusijai: įsilaužė ir nutekino daugybę pramonės milžinės duomenų

Programišių grupuotė šią žinią paskelbė dar vėlų penktadienio vakarą. Anot jų, nutekinta 645 tūkst. didžiausios hidraulinės įrangos gamintojos „Enerpred“ elektroninių laiškų.

Pramonės įmonė specializuojasi chemijos, dujų, anglies, naftos, energetikos ir statybų pramonėje.

JUST IN: #Anonymous hacked 645,000 emails (432 GB) from Enerpred, the largest producer of hydraulic tools in Russia and the CIS, specializing in the energy, petrochemical, coal, gas and construction industries.



The documents are available on the #DDoSecrets website. #OpRussia pic.twitter.com/5rsCB2uRiR