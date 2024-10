„AmberGrid“ prie perdavimo sistemos prijungė Karbauskio valdomo „Agrokoncerno“ biometano jėgainę

Pasak „AmberGrid“, grupės ūkių pagamintos žaliosios biodujos bus tiekiamos per magistralinius dujotiekius, o techniniai įleidimo pajėgumai leis kasmet transportuoti daugiau kaip 21 gigavatvalandę (GWh) biometano.

„Skatiname žaliųjų dujų plėtrą, užtikrindami sąlygas gaminančiam verslui kuo greičiau ir paprasčiau prisijungti prie mūsų perdavimo sistemos, gauti žaliųjų dujų kilmės garantijas ir prekiauti. Nuosekliai augantis vystomų biometano projektų skaičius priartina Lietuvą prie siekiamo tikslo mažinti poveikį klimato kaitai ir tapti žaliąją energiją gaminančia šalimi“, – pranešime cituojamas „AmberGrid“ vadovas Nemunas Biknius.

Šiuo metu „AmberGrid“ suteikė prisijungimo prie perdavimo tinklo sąlygas 13 biometano gamintojų, iš kurių su šešiais yra pasirašytos prijungimo sutartys.

Dauguma šių įmonių sistemas ketina prijungti per 2025 metus, tikėtina, kad iki to laiko į tinklą bus perduodama iki 0,5 teravatvalandės (TWh) biometano per metus.

2024 m. rugsėjo mėn. duomenimis, iš jau veikiančių biometano įrenginių į sistemą patiekta 87 GWh Lietuvoje pagaminto biometano.

Biometaną gaminančios ir į perdavimo ar skirstymo tinklą tiekiančios įmonės taip pat gali gauti žaliųjų dujų kilmės garantijas. „Amber Grid“ administruojama registro sistema suteikia prieigą prie šių duomenų žalios energijos gamintojams, tiekėjams ir kitiems rinkos dalyviams.

Nuo 2022 m. pabaigos biodujų gamintojai, gavę perdavimo sistemos operatoriaus sutikimą, darbus perdavimo sistemoje gali atlikti patys.