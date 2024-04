Aktualu daugeliui: nemokamas maitinimas vaikams ir papildomi 56,65 euro kas mėnesį

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kokius reikalavimus reikia atitikti ir ką padaryti, norint gauti šią finansinę pagalbą.

Kada vaikams yra mokama po 152,9 euro?

SADM primena, kad kiekvienam vaikui Lietuvoje kas mėnesį yra mokama 96,25 euro dydžio išmoka arba kitaip – vaiko pinigai.

O vaikams su negalia arba vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų prie vaiko pinigų dar yra mokama papildoma 56,65 euro dydžio išmoka.

Taigi minėtų šeimų vaikams ir vaikams su negalia, anot ministerijos, bendra išmokos vaikui per mėnesį suma sudaro 152,9 euro.

„Ji gali būti mokama iki vaikui sukanka 18 metų arba ilgiausiai iki 23 metų, bet tik tuo atveju, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi yra įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Gausiai šeimai, auginančiai ar globojančiai 3 ir daugiau vaikų, ir vaikams (asmenims), kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis dalyvumo lygis, papildoma išmoka yra skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų“, – dėstė atstovai.

Jų aiškinimu, šeimai, auginančiai ar globojančiai 1–2 vaikus, papildoma išmoka yra skiriama, jeigu vidutinės šeimos mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 352 eurų.

SADM akcentavo, kad į šeimos pajamas nėra įskaičiuojami vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir, priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus:

25 proc. nedarbo socialinio draudimo išmokos – kai šeimoje du suaugę augina, globoja 1–2 vaikus;

35 proc. nedarbo socialinio draudimo išmokos – kai vienas suaugęs augina, globoja 1–2 vaikus.

Į gausią šeimą įskaitomi ir pilnamečiai vaikai

Ministerija nurodė, kad papildoma išmoka (56,65 euro) vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų yra mokama kiekvienam tos šeimos vaikui.

Vis tik ji atkreipė dėmėsį – jeigu šeima, pavyzdžiui, nėra gausi ir nėra nepasiturinti, bet joje auga vienas vaikas su negalia, o kitas negalios neturi, tuomet papildoma išmoka skiriama tik tam vaikui, kuriam yra nustatyta negalia.

SADM akcentavo ir tai, kad, jeigu pilnametis vaikas iki 24 metų mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje paprastai yra įskaitomas į savo šeimos sudėtį.

„Pavyzdžiui, papildomai skiriant išmoką vaikui gausiai šeimai, pilnametis vaikas, kuris mokosi aukštojoje mokykloje, yra įskaitomas į šeimos sudėtį nepriklausomai nuo jo gaunamų pajamų.

Ir, nors jis nebeturi teisės gauti išmokos vaikui, bet šeima yra laikoma gausia ir kitiems dviem nepilnamečiams vaikams arba vyresniems nei 18 metų vaikams, jei jie dar mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, išmoka vaikui yra skiriama kaip gausios šeimos vaikams, nevertinant šeimos gaunamų pajamų“, – komentavo ministerijos atstovai.

Jie įvardijo, kad 2023 m. išmoką vaikui, mokamą kiekvienam vaikui, vidutiniškai per mėnesį gavo 523,4 tūkst. vaikų.

Papildomai skiriamą išmoką vaikui gavo 142,4 tūkst. vaikų.

SADM nurodė, kad dėl šios papildomos išmokos reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę arba el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti

Ministerija primena, kad visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai taip pat turi teisę į nemokamus pietus mokykloje nevertinant šeimos pajamų.

O vyresnių klasių mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 264 eurai.

Be to, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 264 eurai, mokiniai dar turi teisę į nemokamą maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir 110 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, pridūrė SADM.

Ir pakartojo, kad į vidutines pajamas nėra įskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

Ministerija įvardijo, kad 2023 m. nemokamus pietus vidutiniškai per mėnesį gavo apie 123,3 tūkst. mokinių, kas yra 32,9 proc. visų mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo programas.

O 90,9 tūkst. (73,7 proc.) iš jų nemokamus pietus gavo nevertinant šeimos pajamų.

2023 m., prasidedant naujiems mokslo metams, parama mokinio reikmenims įsigyti suteikta 48,3 tūkst. mokinių (~12,9 proc. mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo programas).

Kur kreiptis ir ką reikia pateikti?

Ministerija nurodė, kad dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti reikia kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per SPIS.

Tą padaryti gali:

vienas iš mokinio tėvų;

vienas iš kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų;

pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas;

pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą.

„Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis“, – aiškino SADM.

Vis tik ji pridūrė – jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (pavyzdžiui, socialinę pašalpą, būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas), tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

Pasak ministerijos, kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą-paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai.

O dėl nemokamų pietų priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams teikti prašymų nereikia.

SADM primena, kad visą naujausią informaciją apie tai ir daugiau galima rasti vienoje vietoje – informacinėje svetainėje www.kasmanpriklauso.lt.