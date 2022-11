„Airbnb“ trečiojo ketvirčio įplaukos – rekordinės, pelnas augo 1,4 karto

Bendrovė nurodė, kad šių metų liepos-rugsėjo mėnesiai buvo geriausi jos istorijoje, tačiau „rezultatai galėjo būti dar geresni, jei ne JAV dolerio sustiprėjimas“.

Pasak pranešimo, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, grynasis pelnas ūgtelėjo nuo 834 mln. iki 1,2 mlrd. dolerių, arba nuo 1,22 iki 1,79 dolerio akcijai. Įplaukos išaugo nuo 2,24 mlrd. dolerių iki rekordinės sumos – 2,88 mlrd. dolerių.

Abu rodikliai pranoko rinkos lūkesčius – „FactSet“ kalbinti analitikai prognozavo vidutiniškai 1,47 dolerio akcijai grynąjį pelną, 2,85 mlrd. dolerių įplaukas.

Bendra užsakymų vertė palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 31 proc. iki 15,6 mlrd. dolerių, ekspertams ją pranašavus 1,5 proc. kuklesnę.

Be to, „Airbnb“ pastebėjo, kad jos platformoje paskelbtų būsto nuomos pasiūlymų padaugėjo 15 procentų. Bendrovės teigimu, dabar žmonės „lygiai taip pat domisi galimybe papildomai užsidirbti nuomojant savo būstą, kaip ir per 2008 metų tarptautinę finansų krizę“.

„Airbnb“ buvo įkurta 2008 metais San Franciske. Platformoje keliautojai gali tiesiogiai išsinuomoti būstą iš savininkų. Už šią paslaugą bendrovė gauna komisinius tiek iš būsto nuomotojų, tiek ir iš nuomininkų. Bendrovė veikia daugiau kaip 100 tūkst. pasaulio miestų.