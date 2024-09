„airBaltic“ skelbia apie 7 naujas kryptis iš Vilniaus

Naujos kryptys siūlo klientams platų kelionių pasirinkimą, atitinkantį laisvalaikio, verslo ir tolesnio susisiekimo poreikius. Be to, „airBaltic“ planuoja pradėti skrydžius keturiais naujais maršrutais iš Rygos ir penkiais maršrutais iš Talino, taigi iš viso iš Baltijos šalių bus atidaryta 16 naujų maršrutų.

„Šiandien „airBaltic“ yra Lietuvos ir viso Baltijos regiono susisiekimo pagrindas. Pradėję skrydžius septyniomis naujomis kryptimis – daugiausiai, kiek esame pristatę per vieną sezoną Vilniuje – toliau demonstruojame savo įsipareigojimą užtikrinti geriausią susisiekimą ir stiprinti savo, kaip pirmaujančios ir labiausiai mėgstamos oro linijų bendrovės Lietuvoje ir Baltijos šalyse, pozicijas. Be to, siekdami patenkinti didėjančią paklausą esamomis kryptimis, padidinome skrydžių dažnumą keturiais tiesioginiais maršrutais iš Vilniaus, taip suteikdami savo klientams dar daugiau galimybių keliauti“, – teigia „airBaltic“ prezidentas ir generalinis direktorius Martinas Gaussas.

„Esame dėkingi savo vietos ir tarptautiniams partneriams už paramą „airBaltic“ augimui per daugelį metų ir tikimės tęsti sėkmingą bendradarbiavimą ateityje“, – išskiria M. Gaussas.

„Mes labai džiaugiamės, kad „airBaltic“ priėmė strategiškai svarbų sprendimą toliau tęsti savo plėtrą Lietuvos oro uostuose bei tai darys kitais metais – nuo vasaros sezono pradžios. Šiuo atveju kalbame ne tik apie papildomą ir nuolat laikomą orlaivį, naujus maršrutus, bet ir susisiekimo kokybės gerinimą – papildomus esamų maršrutų dažnius ir patogumą keleiviams. Itin svarbu, kad turėsime kasdienius skrydžius į Miuncheno, Paryžiaus Šarlio de Golio ir Talino oro uostus.

Aiškiai matome, kad „airBaltic“ jau kitais metais gali tapti antra oro bendrove Lietuvos oro uostų tinkle pagal aptarnaujamų keleivių kiekį ir tai būtų tikrai puikus pasiekimas tiek šiai oro bendrovei, tiek mums, kuriant ilgalaikes partnerystes, gerinant bendrą Lietuvos susisiekimą“, – sako Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.

Bilietus jau galima įsigyti abiejose paslaugų klasėse – ekonominėje ir verslo – bendrovės tinklalapyje www.airbaltic.com.

Išanalizavusi keleivių poreikį, „airBaltic“ planuoja padidinti skrydžių dažnumą keturiais maršrutais iš Vilniaus – Malagos, Paryžiaus, Miuncheno ir Talino.

Be to, „airBaltic“ iš Rygos planuoja pradėti tiesioginius skrydžius į Klužą-Napoką (Rumunija), Mikoną (Graikija), Žešuvą (Lenkija) ir Stavangerį (Norvegija). Skrydžių laikai naujomis kryptimis suderinti su „airBaltic“ skrydžiais tarp Rygos, Vilniaus ir Palangos, taip užtikrinant sklandų susisiekimą.

„airBaltic“ iš Vilniaus, Rygos, Talino, Tamperės ir, sezoniškai, Gran Kanarijos, skraidina daugiau nei 130 krypčių Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione. Visą „airBaltic“ skrydžių tvarkaraštį ir bilietus galima rasti bendrovės tinklalapyje www.airbaltic.com.