1 tūkst. eurų dydžio nuolaida žinomoje parduotuvėje: įspėja neužkibti perkant internetu

Šią savaitę tokią menamą 60 proc. nuolaidą pirkėjai pastebėjo ir žinomoje interneto parduotuvėje. Moteris piktinasi, kad taip prekybininkai klaidina pirkėjus, nes prekė su nuolaida „atpigo“ nuo 709 iki... 709 eurų.

Verslininkai tikina, kad tai buvo visai ne apgavystė, o tik skirtingų kainų parodymas.

Tuo metu vartotojų teisių gynėjai primena, jog už klaidinančias reklamas ar akcijas pardavėjai gali būti baudžiami net 100 tūkst. eurų siekiančiomis baudomis.

Nuo 1749 iki 699 eurų, nors niekad tiek nekainavo

Į tv3.lt redakciją kreipėsi skaitytoja Monika, piktindamasi, kad elektroninė parduotuvė „Pigu.lt“ neva mulkina žmones.

Jos teigimu, „Pigu.lt“ tik „šiandien“ paskelbė žaibišką išpardavimą kai kurioms prekėms.

„Pavyzdžiui, parduoda orkaitę. Parašo išgalvotą buvusią kainą – 1749 eurus, nors prekė niekada nėra tiek kainavusi, nekainavo net 800 eurų. Pritaiko 59 proc. nuolaidą ir prekė tada kainuoja 709 eurus.

Žmogui sudaro įspūdį, kad orkaitę parduoda pigiau nei perpus. O iš tikrųjų net pas „Bosh“ atstovą orkaitę galima įsigyti pigiau bet kurią dieną“, – pastebėjo Monika ir pasidalijo šiuos faktus įrodančiomis nuorodomis.

Štai, kas nurodyta prie minimos orkaitės „Pigu.lt“ svetainėje:

O čia – tos pačios orkaitės kainos tiek „Pigu.lt“, tiek kitose parduotuvėse, nurodytos portale „Kaina24.lt“:

Tas pats ir su kita skaitytojos nurodyta orkaite. Ji taip pat neva parduodama su 60 proc. nuolaida: nurodoma 1749 eurų kaina ir virš jos – 699 eurai, kaip nurodoma ir „Kaina24.lt“ puslapyje.

Vis tik „Pigu.lt“ atstovai patikino, kad tai – visai ne išpardavimas ir ne nuolaida.

Ne sena, o rekomenduojama kaina?

„Pigu.lt“ pardavimų vadovė Kristina Liškauskaitė atkreipė dėmesį, kad minima 1749 eurų kaina nėra parduotuvės anksčiau taikyta kaina.

Anot jos, tai yra rekomenduojama mažmeninė kaina, trumpiau – RMK, kas esą ir nurodyta šalia tos kainos:

„Kad pirkėjai neapsigautų, šalia RMK kainos pateikiame aprašymą, kuriame nurodoma: „RMK – rekomenduojama mažmeninė kaina. Ši kaina nurodyta tik kainų palyginimo tikslu, tai nėra mūsų el. parduotuvės anksčiau taikyta kaina“.

Taip pat informuojame, kad: „Nurodytas kainų skirtumas skaičiuojamas lyginant gamintojo rekomenduojamą mažmeninę kainą su dabartine galiojančia pardavimo kaina.“

K. Liškauskaitės aiškinimu, šiuo konkrečiu atveju, nurodyta RMK (1749 eurai) yra oficialaus „Bosch“ distributoriaus Lietuvoje kartu su orkaite pateikta rekomenduojama mažmeninė šios prekės kaina.

„Dėl kokių priežasčių ši kaina gerokai skiriasi nuo šio produkto rinkos kainos, negalime atsakyti.

Savo ruožtu e. prekybos centras „Pigu.lt“ deda visas pastangas siekdamas pasiūlyti pirkėjams žemas prekių kainas, kurios šiandieniniam produktų internete besidairančiam žmogui yra vienas iš pagrindinių motyvų įsigyti vieną ar kitą daiktą“, – tikino parduotuvės atstovė.

Iš jos pateikto komentaro galima suprasti, kad iš tiesų nevykdomas joks išpardavimas. Raudonai nurodytos kainos (709 ar 699 eurai) yra įprastos kainos.

Šalia jų nurodoma gamintojo rekomenduojama kaina, t. y. 1749 eurai. O raudoni neva akcijos procentai parodo, kiek pigiau pardavinėjama prekė, palyginti su gamintojo siūloma kaina.

Vis tik toks pateikimo šablonas gali suklaidinti ne vieną. Tad pirkėjams rekomenduojama būti atidesniems.

Už klaidinančias nuolaidas ar reklamas – 100 tūkst. eurų bauda

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nurodė, kad verslo subjektai turi teisę nustatyti savo parduodamų prekių kainą, kuri nėra ribojama ar reguliuojama.

Tačiau, jei skelbiamos akcijos, jos negali klaidinti vartotojų. Be to, verslininkai privalo laikytis tam tikrų kainų nurodymo taisyklių: bet kuriame pranešime apie prekės kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė kaina – mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo.

Tarnybos teigimu, nesilaikant šios pareigos ir kilus ginčui, juos, vadovaudamasi vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 ir 40 straipsniais, nagrinėja VVTAT.

Jos atstovai nurodė, kad norėdama detaliai įvertinti šį konkretų atvejį VVTAT turėtų atlikti preliminarų tyrimą, paprašyti verslo subjektų paaiškinimų ir tam tikrų įrodymų. Ir tik nustačiusi galimus pažeidimus, tarnyba imtųsi įstatymuose numatytų poveikio priemonių.

„Draudimus dėl klaidinimo numato ir Reklamos įstatymas. Vartotojas, turintis pagrįstų įtarimų, kad jam pateikiama neteisinga informacija apie prekės kainą, visų pirma galėtų kreiptis į pardavėją.

Situacijos nepavykus išspręsti su pardavėju taikiu būdu arba jei vartotojas neturi turtinio reikalavimo pardavėjui (nėra ginčo), vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT raštu pateikdamas prašymą ir pridėdamas visus prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus (prekės nuotraukas, skelbiamos akcijos nuotraukas, pirkimo kvito kopiją ir panašiai).

VVTAT išnagrinėtų vartotojo nurodytas aplinkybes, pardavėjo paaiškinimus, priimtų sprendimą ir informuotų vartotoją“, – dėstė atstovai.

Anot pašnekovų, nustačius, kad vartotojai dėl prekių kainų yra klaidinami sistemingai, pardavėjų veiksmai taip pat galėtų būti vertinami dėl jų galimo neatitikimo Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme numatytai pareigai veikti sąžiningai, laikantis profesinio atidumo reikalavimų ir neklaidinti vartotojų.

Už šio įstatymo pažeidimą gali būti skirtas įspėjimas arba bauda iki 100 tūkst. eurų.