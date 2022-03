Žymus Rusijos reperis „Face“: man gėda už visus rusus, įskaitant ir save

Pradėjęs savo karjerą kaip ekscentriškas reperis ir netgi sukūręs dainą „Ja uroniaju Zapad“ („Aš nuleidžiu/žeminu Vakarus“), „Face“ (Ivanas Dreminas) vėliau kardinaliai pakeitė ne tik savo kūrybos tekstų prasmę, bet ir požiūrį į politiką šalyje.

Milžiniško populiarumo 2016-2018 m. Rusijoje sulaukęs reperis ilgainiui tapo nepageidaujamu šalies koncertų salėse. Pradėjęs kurti dainas apie korupciją ir valdžios kontrolę atlikėjas staiga susidūrė su „nepatinka Kremliui“ etiketės galia. Pastaruosius kelerius metus buvo vienas iš tų retų Rusijos atlikėjų, kurie atvirai reiškė nepasitenkinimą dabartine valdžia.

Kalbėdamas Lenkijoje vykusio koncerto metu „Face“ viešai atsiprašė ukrainiečių visų rusų vardu ir pasiuntė („idite n****“) tuos rusus, kurie dėl jo pozicijos reiškia neapykantą. Jis taip pat pridūrė, kad visi rusai galėjo padaryti daugiau (kad nebūtų tokios situacijos, kokia yra dabar), įskaitant ir jį patį.

Kovo 30-osios interviu Jurijui Dudiui atlikėjas pažymėjo, kad „nukirto visus grįžimo namo į Rusiją kelius su pasididžiavimu“.

„Mano geriausi draugai palaiko visą šitą dalyką (karą, – red. past. Dabar aš jau nebeturiu draugų“, – paaiškino jis. Atlikėjas „Face“ tikino, kad jis taip pat užtruko kelias dienas, kol suvokė, kas iš tiesų vyksta ir kodėl Vakarai taiko sankcijas, kurios „paliečia kiekvieną rusą, net ir tuos, kurie nepalaiko režimo“. I. Dremino teigimu, net nėra ką apie tai kalbėti, kai žinai, kas vyksta Ukrainoje.

„Aš negaliu atšaukti to fakto, kad esu rusas. Aš tuo nesididžiuoju, tačiau atšaukti to negaliu. Tačiau šiuo metu man yra gėda dėl visų Rusijos piliečių veiksmų, įskaitant ir save, už tai, kas dabar vyksta, už tai, kad kiekvienas iš mūsų galėjo padaryti daugiau. Ir aš žinau, kad aš asmeniškai galėjau padaryti daugiau. Globaliai mastant aš nemanau, kad nacija kažką reiškia. Čia kaip didžiuotis tuo, kad tavo tėvas – tavo tėvas. Tu juk dėl to nieko nesi padaręs“, – aiškino jis.

Atlikėjas dar nuo vasario pradžios yra galutinai palikęs Rusiją, nes suprato, kad gyventi šalyje, kuri gali kariauti su Ukraina jis negali. Po kelių savaičių Rusija pradėjo karą Ukrainoje, kurio metu jau žuvo tūkstančiai žmonių.

„Tai karas. Aš paprasčiausiai nesuprantu, kaip galima tokius dalykus matyti ir paprasčiausiai apie juos nutylėti ar kalbėti kažkokius melus“, – aiškino I. Dreminas pasmerkęs žymius visuomenės veikėjus ir muzikos žvaigždes, kurie nepasisako apie karą Ukrainoje.