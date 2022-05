Žvalgyba: Rusija dalies savo karininkų šeimas „paėmė įkaitais“

„Vakarų karinės apygardos vadovybė jau įsakė priverstinai iškeldinti keletą 6-osios oro pajėgų 6-osios armijos sraigtasparnių ir oro gynybos atskirojo pulko karių šeimų iš tarnybinių butų“, – pranešė Ukrainos žvalgyba, skelbia UNIAN.

Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Rusijos kariuomenė per daugiau nei tris plataus masto karo Ukrainoje patyrė didžiulių nuostolių tarp vidutinio ir jaunesniojo rango karininkų.

Netekus nemažos dalies jaunesnės kartos karininkų, gali paaštrėti problemų, susijusių su vadovavimo ir kontrolės požiūrio modernizavimu, taip pat dar labiau pablogėtų Rusijos kariuomenės moralė.

