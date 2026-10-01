Žurnalistai negalėjo patikėti, kokio įvykio liudininkais tapo: „Niekas, kas vyko šiandien, nebuvo normalu ar įprasta“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Dvi mirtinos injekcijos dozės nepražudė
Archyviniuose vaizduose 18-metė Christa Pike isteriškai verkia Tenesio teismo salėje:
„Prašau, ar galiu apkabinti mamą prieš išeidama, – verkia nuteistoji, kuriai ką tik skirta mirties bausmė. – Aš tave myliu. – Aš taip pat tave myliu.“
Jauna mergina teisme pripažino, kad kankino ir nužudė bendraklasę Collen Slammer esą dėl to, kad ji flirtavo su jos vaikinu. O praėjus daugiau kaip 30 metų, nuteistajai Ch. Pike įvykdyta egzekucija. Tačiau po dvigubos mirtinos injekcijos ji išgyveno. Viską iš arti stebėję žurnalistai negali patikėti tuo, kas įvyko.
„Tenesyje stebėjau, manau, penkias egzekucijas. Niekas, kas vyko šiandien, nebuvo normalu ar įprasta. <...> 7:34 ji pasakė, atrodo, kad mano ranka tuoj susprogs. Tuomet plačiai nusišypsojo“, – pasakoja liudininkė žurnalistė Tori Gessner.
Protokolas tokių situacijų nenumatė
Užuolaidai uždengus langą į egzekucijos kambarį Tenesio griežto saugumo kalėjime, pareigūnas nuteistajai suleido 50 ml raminamojo vaisto. Nuo jo žmogus praranda sąmonę, lėtėja jo kvėpavimas, kol sustoja širdis. Prireikus protokole numatoma ir antroji 50 ml dozė, kuri ir buvo suleista Ch. Pike.
„Tai milžiniška raminamųjų dozė – jos pakartoti turėtų neprireikti. Bet prireikė. Ir ji išgyveno. Ir problema, kad protokole nenumatyta, ką daryti, kai jie išgyvena po injekcijos“, – stebisi žurnalistė Catherine Sweeney.
Prieš metus tame pačiame kalėjime įvykdyta egzekucija truko apie 20 minučių ir prireikė tik vienos mirtinos injekcijos. Ch. Pike atveju egzekucija užsitęsė pusantros valandos.
„Artėjant pabaigai, nežinau, ką jūs pagalvojote, nemanau, kad ji kankinosi. Taip, kvėpavimas buvo sunkus, švokštė... Tačiau į pabaigą neatrodė, kad ji kankinasi“, – pastebi liudininkas Johnas Northas.
Nuteistoji buvo išvežta į ligoninę. Ch. Pike advokatai skelbia, kad ji gyva, jai taikomos gyvybę palaikančios priemonės.
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