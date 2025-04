Šį tyrimą „Reuters“ atliko kartu su nepriklausoma Jungtinėje Karalystėje įsikūrusia tyrimų organizacija „Open Source Centre“ (OSC).

Tyrime pažymima, kad Šiaurės Korėja tapo pagrindine Rusijos karine sąjungininke. Pchenjanas mainais į naftos produktus ir raketų technologijas tiekia Maskvai sviedinius, raketas ir naikintuvus.

Agentūra išnagrinėjo Rusijos gynybos ministerijos dokumentais, iš kurių matyti, kad nuo 75 iki 100 proc. kai kurių Rusijos dalinių sviedinių tiekia Šiaurės Korėja. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis, Šiaurės Korėja tiekia apie pusę visų artilerijos sviedinių, kuriuos kare naudoja Rusijos kariai.

Kada tai prasidėjo?

Tyrimas atskleidė, kad ginklų tiekimas iš Šiaurės Korėjos į Rusiją prasidėjo ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjį po to, kai liepą tuometinis Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu apsilankė Pchenjane Korėjos karo paliaubų 70-ųjų metinių proga.

OSC stebėjo 64 reisus į Šiaurės Korėjos Radžino uostą nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2025 m. kovo mėn., kuriuos atliko keturi su Rusijos vėliava plaukiojantys konteineriniai laivai: „Angara“, „Maria“, „Maia–1“ ir „Lady R“.

Šie laivai gabeno Šiaurės Korėjos artilerijos ir minosvaidžių sviedinius iš Radžino į Rusijos uostus, o vėliau jie traukiniais buvo gabenami į amunicijos sandėlius netoli Ukrainos.

Be to, palydovinės nuotraukos parodė, kad Rusijos laivai iš viso gabeno daugiau kaip 15 800 konteinerių. Kroviniai taip pat keliavo per Draugystės tiltą, nutiestą per Tumanajos upę.

REKLAMA

REKLAMA

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Agentūra pabrėžė, kad pristatymų pikas pasiektas 2024 m. sausį. Tuo metu buvo pristatomos septynios siuntos per mėnesį. Apskaičiuota, kad vien konteineriuose galėtų tilpti nuo 4 iki 6 mln. artilerijos sviedinių.

Po to sviediniai buvo gabenami geležinkeliu į sandėlius netoli Rusijos ir Ukrainos sienos, dažniausiai į Krasnodaro kraštą, nurodo „Reuters“.

REKLAMA

Šiaurės Korėjos kariai, kovojantys už Rusiją

Primename, kad praėjusių metų pabaigoje Šiaurės Korėjos kariai prisijungė prie Rusijos karių kovos ir padėjo savo sąjungininkei kautis su Ukrainos įsiveržimui į Rusijos vakarinę Kursko sritį.

Neturėdami šarvuotų transporto priemonių ir kovos su bepiločiais lėktuvais patirties, korėjiečiai patyrė didelių nuostolių, tačiau greitai prisitaikė.

Pasak Ukrainos pareigūnų, Šiaurės Korėja iš viso atsiuntė apie 14 000 karių, įskaitant vėliau atsiųstą 3 000 karių pastiprinimą, kad pakeistų tuos, kurie žuvo.