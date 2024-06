„Žmonija vaikšto peilio ašmenimis“: JT vadas įspėja, kaip pavojingai išaugo branduolinio ginklo panaudojimo rizika

„Valstybės dalyvauja kokybinėse ginklavimosi varžybose, – savo kalboje sakė A. Guterresas. – Tokios technologijos, kaip dirbtinis intelektas, didina pavojų, branduolinis šantažas atsinaujino, kai kurie neatsargiai grasina branduoline katastrofa, o režimas, skirtas užkirsti kelią branduolinių ginklų naudojimui, bandymams ir platinimui, silpnėja. Brangūs draugai, mums reikia nusiginkluoti dabar“.

Generalinis sekretorius paragino šalis nusiginkluoti, o tas, kurios jau turi branduolinių ginklų, – imtis iniciatyvos, skelbia portalas „IFL Science“.

„Taip pat raginu Jungtines Valstijas ir Rusijos Federaciją grįžti prie derybų stalo, visiškai įgyvendinti naująją START sutartį ir susitarti dėl ją pakeisiančios sutarties, – tęsė jis. – Kol šie ginklai nebus panaikinti, visos šalys turi susitarti, kad bet kokį sprendimą dėl branduolinių ginklų panaudojimo priima žmonės; ne mašinos ar algoritmai“.

Nors pastaroji dalis gali atrodyti kaip tolima grėsmė, automatizacija buvo svarbi Šaltojo karo metu.

„Negyvos rankos“ sistema, skirta užtikrinti branduolinį sunaikinimą tuo atveju, jei Sovietų Sąjungos vadovybę sunaikintų branduolinis sprogimas, stebėjo seisminį aktyvumą, radiacijos lygį ir oro slėgį, ieškodama požymių, kad į supervalstybę buvo paleistas branduolinis ginklas. Jei sistema aptiktų tokį smūgį, ji patikrintų, ar ryšių linijos tarp aukščiausių Sovietų Sąjungos pareigūnų yra atviros.

Jei taip, po 15 minučių sistema išsijungdavo, nes tai reikštų, kad žmonės, galintys nuspręsti, ar pradėti smūgį, tebėra gyvi. Jei linijos būtų neveikiančios, įgaliojimai paleisti branduolinius ginklus būtų perduoti žemesnio lygio „negyvos rankos“ sistemos operatoriams saugomame bunkeryje, o pasaulio likimas atsidurtų žemesnio lygio pareigūno ir kompiuterinės sistemos rankose.

Two Military Experts Propose Using Artificial Intelligence to Control Nuclear Weapons - Outer Places

