Žiniasklaida: Ukraina paprašė ES netaikyti sankcijų Baltarusijai

Apie tai skelbia Laisvės radijo korespondentas Rikardas Jozwiakas, remdamasis savo šaltiniais.

„Viena iš priežasčių, kodėl Baltarusijai nebuvo taikomos sankcijos kartu su Rusija pagal naujausius ES sankcijų paketus, yra ta, kad Ukraina paprašė į juos neįtraukti Minsko“, – rašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA