Žiniasklaida: paramos Ukrainai fondas susijęs su abejones dėl veiklos keliančia latviška iniciatyva, vadovas sąsajas neigia

Dėl fondo klausimus viešojoje erdvėje ėmė kelti platformos Aukok.lt vadovė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė. Ji suabejojo „Baltic care foundation“, pasidalijusi aukų dėžutės nuotrauka socialiniuose tinkluose. Ant dėžutės – vežimėlyje sėdinčio vaiko nuotrauka ir užrašas, skelbiantis, kad pinigai renkami „didesnių poreikių asmenų priežiūros centro transportui įsigyti“.

Registrų centro duomenimis, „Baltic care foundation“ buvo įsteigtas šių metų gegužės 24 d. Fondo biuro adresas – Perkūnkiemio g. 13-91, tačiau šiuo adresu įregistruota daugybė įmonių. Birželį fondas įgijo paramos gavėjo statusą, tačiau daugiau informacijos apie iniciatyvą nėra – fondo atstovai kiek aktyviau skelbia socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, kur skelbia, kad už suaukotas lėšas nupirko „Starlink“ sistemų Ukrainos kariuomenei.

Fondo vadovas – 31 m. Latvijos pilietis D. Žmuras. Nors apie pastarąjį informacijos internete taip pat negausu, delfi.lt skelbia, kad latviškuose puslapiuose D. Žmuras nurodomas kaip kito labdaros fondo – „Blessing for People Latvija“ – vadovas. Fondas – vis dar veikiantis, neišregistruotas. Be to, birželį kaimyninėje šalyje D. Žmuro įkurtas ir „Baltic care foundation“.

Visgi, pats D. Žmuras sąsajas su Latvijoje veikiančiu paramos fondu neigia ir nurodo, kad „Blessing for People Latvija“ yra likviduojamas..

„Su „Blessing for People Latvija“ – likvidacijos ir išėjimo iš organizacijos procesas. Tai dvi skirtingos organizacijos. Visi susitarimai dėl fondo „Blessing for People Lietuva“ anuliuoti“, – delfi.lt atsakė D. Žmuras.

Anot D. Žmuro, šiuo metu fondas turi 9 savanorius, su kiekvienu iš jų sudaromos geros valios ir savanorystės sutartys. Darbo sutarčių, pasak jo, fondas nėra sudaręs, tad niekam algos nemoka.

Be to, D. Žmuras nurodo, kad per visą veikimo Lietuvoje laiką fondas jau surinko apie 10 tūkst. Eurų, tačiau delfi.lt nerado jokių ataskaitų apie fondo finansus.

Kaip rašoma publikacijoje, fondas „Blessing for People Latvija“ jau buvo patekęs į žurnalistų dėmesio centrą. Pavasarį latviškas „TV3“ kanalas parodė reportažą, kuriame parodė fondo darbo skelbimą. Siūlyta „būti žmonių susibūrimo vietose, kartoti reklaminį tekstą, atlikti apklausą“, o už valandą tokio darbo gauti 6 eurus. Žurnalisto pakalbinta viena paramą rinkusi mergaitė prasitarė gaunanti 20 proc. nuo surinktų aukų sumos.

Teisėsaugos institucijos kol kas nėra pradėjusios jokių tyrimų, susijusių su fondu „Baltic care foundation“. Policijos departamento Komunikacijos skyriaus patarėjas Revita Janavičiūtė nurodo, kad policija fondų veiklos neprižiūri ir yra pasitelkiama tik tuomet, kai gaunama duomenų apie daromus ar padarytus nusikaltimus, administracinius nusižengimus.