Žiniasklaida: nuskendusį kreiserį „Moskva“ Ukraina registravo kaip paveldo objektą

Apie tai „The Kyiv Independent“ karo reporteris Illia Ponomarenko paskelbė savo „Twitter“ paskyroje.

„Ukrainos vyriausybė oficialiai įregistravo Juodosios jūros dugne nuskendusį kreiserį „Moskva“ kaip nacionalinį povandeninį kultūros paveldo objektą“, – žinutėje rašo žurnalistas.

Ukraine's government has officially registered the Moskva cruiser wreck on the Black Sea bottom as a national underwater cultural heritage site 🔥