Žiniasklaida: Lukašenka išgabentas į ligoninę

Apie tai skelbia Baltarusijos žurnalisto ir analitiko Antono Motolko projektas „Motolko pomogi“.

Žurnalisto duomenimis, apie 19 val. A. Lukašenka atvyko į Baltarusijos prezidento administracijos „Respublikinį klinikinį medicinos centrą“, esantį ant Drozdų rezervuaro kranto.

Tą pačią informaciją, remdamasis savo skaitytojais, patvirtina „Euroradijas“. Žinoma, kad jam atvykus buvo užtverti įėjimai į ligoninę, pakelėse stovėjo apsaugos pajėgos.

Anot A. Motolko, po dviejų valandų, apie 21 val., A. Lukašenkos kortežas jau buvo išvažiavęs iš „Respublikinio klinikinės medicinos centro“ ir apie 21 val. 20 val. nuvažiavo į Astrašyckio miestelį.

Gandai apie Lukašenkos sveikatos būklę

Baltarusijos opozicinė žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad karinio parado Maskvoje metu Aliaksandras Lukašenka atrodė nusilpęs. Jis net nesugebėjo nueiti 300 metrų Raudonąja aikšte, teko pasinaudoti apsaugos transportu. Nuotraukose jo ranka apibintuota – taip būna tvarstoma po lašelinės procedūrų. A. Lukašenka taip pat neliko pietauti su V. Putinu Maskvoje ir išsyk išskrido atgal į Minską.

Kremliaus atstovai tvirtino, kad A. Lukašenka išskrido, nes turėjo dalyvauti Gegužės 9-osios renginiuose Minske, tačiau ir ten jis nepasirodė. Vietoje savęs „paskyrė“ gynybos ministrą Viktorą Chreniną.

Nuo to laiko praėjo jau trys dienos, o viešumoje A. Lukašenka taip ir nepasirodė. Oficialios informacijos apie jo sveikatą nėra, nors tai yra gana būdinga Baltarusijos valdžiai. Leidinys „Zerkalo“ paskaičiavo, kad per paskutinius 10 metų A. Lukašenka ir jo atstovai apie diktatoriaus sveikatos būklę kalbėjo vos keturis kartus. 2013 ir 2014 metais jam buvo operuoti keliai, o 2020-aisiais jis jau pats gyrėsi, kaip be simptomų persirgo koronavirusu.

„Zerkalo“ atliktame tyrime skelbiama, kad A. Lukašenka šį mėnesį nebūdingai sau nedalyvauja viešuose renginiuose. Per 12 dienų viešumoje rodėsi vos dukart, išskyrus Gegužės 9-osios pasirodymą Maskvoje.