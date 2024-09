Slaugytoja Chelsea Walsh 2022 m. dirbo Ukrainoje ir kelis kartus buvo susitikusi su Ryanu Routhu. Moteris jį pavadino „pavojingiausiu amerikiečiu“ iš tų, su kuriais jai teko susidurti dirbant Kyjive.

R. Routhas bandė įsilieti į savanorių gretas ir kovoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pusėje, vyko į Ukrainą.

Vis dėlto tarp savanorių jis buvo žinomas kaip nestabilios psichikos ir buvo vadinamas aferistu. Savanoriai buvo įspėti apie bendradarbiavimo su juo pavojus.

Trump assassination suspect had previously stated a desire to kill Putin and Kim Jong Un, WSJ reports



Ryan Wesley Routt, a suspect in the attempted assassination of Donald Trump, had previously stated a desire to kill Putin and Kim Jong-un, the WSJ reported, citing nurse… pic.twitter.com/6MSDFOFfxa

