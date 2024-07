Žiniasklaida: Graikija planuoja perduoti Ukrainai 32 naikintuvus F-16

Tai pranešė leidinys „Al Jazeera“, remdamasi savo šaltiniais, rašo „Ukrinform“.

Graikija taip pat planuoja modernizuoti 82 naikintuvus F-16 iki Block-70 lygio ir iš Prancūzijos įsigyti 24 ketvirtosios kartos naikintuvus „Rafale“.

Be to, JAV Kongreso komitetas leido Graikijai įsigyti iki 40 daugiafunkcių penktosios kartos naikintuvų F-35.

„Al Jazeera“ šaltinių teigimu, Graikija norėtų grąžinti šiuos lėktuvus JAV, kad šios juos modernizuotų ir perduotų Kyjivui.

Tačiau šaltinis Graikijos karinėse oro pajėgose pareiškė, kad „32 naikintuvų F-16 pardavimas atvertų didelę skylę oro pajėgose... Turėtų būti maždaug 200 orlaivių kvorumas, o tiek modernesnių ir brangesnių naikintuvų nėra“.

Iš viso Graikija oficialiai patiekė Ukrainai papildomus 20 tūkst. 155 mm artilerijos sviedinių, taip pat raketų „Stinger“ ir 40 sovietinių laikų šarvuotųjų transporterių BMP-1, pažymi „Al Jazeera“. Be to, šiuo metu ruošiamasi išsiųsti keturis galingus transformatorius, kurie elektrinių gaminamą aukštosios įtampos nuolatinę srovę paverčia žemesnės įtampos kintamąja srove.

Graikijos šiaurėje esantis Aleksandropolio uostas turi tiesioginį susisiekimą geležinkeliu su Odesa per Rumuniją arba per Lvivą. Karinė technika Ukrainą gali pasiekti per 24 valandas po jos iškrovimo Aleksandropolyje.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Graikija tęsia šalies karinių jūrų pajėgų pratybas, kurios iš esmės neleidžia perkrauti Rusijos naftos netoli jos krantų ir verčia ją gabenti į kitas vietas.