Žemės drebėjimo Turkijoje pasekmės: teritorija galimai pasistūmėjo 5 metrais, pakilo jūros lygis

Nuo žemės drebėjimo nukentėjusi Turkija apimta gedulo – skelbiama jau apie 9 tūkst. žuvusiųjų, dalis aukų dar gali būti įkalintos po sugriuvusių namų betono luitais.

Pirmadienio naktį įvykusio žemės drebėjimo epicentras buvo už beveik 18 kilometrų nuo Turkijos miesto Gaziantepo. Tai yra apie du milijonus gyventojų turintis miestas.

Animated map of seismicity near Turkey quakes starting ~3am local time plotting Feb 6 M7.8 mainshock (pink), early aftershocks (orange), M7.5 aftershock to the north (tan), and subsequent aftershocks in the north (tan). Time vs. magnitude progression shown on bottom graph. pic.twitter.com/TTa7qdZWzO

Vėliau ekspertai nustatė, kad žemės drebėjimą išprovokavo Arabijos tektoninės plokštės judėjimas šiaurės link. Meteorologų teigimu, buvo pažeistas 225 kilometrų ruožas tarp Anatolijos ir Arabijos plokščių.

Italų seismologas Carlo Doglioni vietos žiniasklaidai pareiškė, kad po žemės drebėjimo Turkija galėjo pasislinkti iki 5-6 metrų, lyginant su Sirija. Jo teigimu, dar reikia atlikti nuodugnius tyrimus, bet Turkija galėjo tiesiog „persikelti“ dėl požeminių Arabijos plokščių judėjimo procesų.

Britų geologas Bobas Holdsworthas „Daily Mail“ pasakojo, kad toks rezultatas būtų gana tikėtina žemės drebėjimo pasekme. Pasak jo, 6.5-6.9 galios žemės drebėjimo pasekmė – žemės paviršiaus pasislinkimas apie metrą, o kai kuriais atvejais tas pasislinkimas siekia 10-15 metrų.

Turkijos žiniasklaidoje taip pat skelbiama, kad svarbaus šalies uosto Iskenderūno viename iš rajonų buvo užtvindytos gatvės. Pranešama, kad Hatajaus rajone užtvindytos gatvės dėl po žemės drebėjimo pakilusio jūros lygio.

After the #earthquake, the sea level rose in the Iskenderun district of #Hatay, and the roads, squares, and workplaces on the coastal road were flooded. Buildings and businesses on the boulevard were evacuated due to the height of the sea waters.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/lAClqKFdRz

