Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 161, pagalbą teikti kliudo sniegas

Valdžia praneša, kad po 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimo, per kurį Išikavos regione griuvo pastatai, kilo didelis gaisras bei aukštesnės nei metro cunamio bangos, 103 asmenys vis dar yra dingę be žinios.

Sniegas sunkina gelbėjimo operaciją

Sekmadienį, po žemės drebėjimo praėjus beveik savaitei, dėl maždaug 1 000 žemės drebėjimo sukeltų nuošliaužų keliams labiausiai nukentėjusiame Noto pusiasalyje padarytos žalos nuo pasaulio atkirsti vis dar buvo daugiau nei 2 000 žmonių.

Be to, per pastarąsias dvi dienas regione gausiai snigo – kai kuriose srityse per naktį iškrito daugiau nei 10 centimetrų sniego, o tai dar labiau apsunkino gelbėjimo operaciją.

REKLAMA

REKLAMA

Neįtikėtina, bet viena į dešimtąją dešimtį metų įkopusi senolė penkias dienas praleido po namo griuvėsiais Suzu mieste, kol sekmadienį pagaliau buvo išgelbėta.

REKLAMA

„Laikykitės!“, – vietos žiniasklaidos publikuotoje policijos nufilmuotoje medžiagoje girdėti, kaip per lietų jai šaukia gelbėtojai.

„Viskas bus gerai!“, – šaukė jie. „Nepraraskite vilties!“

Ne visiems taip pasisekė – 52 m. Naoyuki Teramoto per žemės drebėjimą prarado tris iš keturių savo vaikų, kurių kūnai pirmadienį buvo rasti Anamizu mieste.

„Mes aptarinėjome planus vykti į Izu“, žinomą karštųjų versmių kurortą, nes jo dukra ką tik buvo išlaikiusi stojamuosius egzaminus, transliuotojui NTV pasakojo gedintis vyras.

REKLAMA

REKLAMA

Prieglaudos – sausakimšos

Po keletą dienų trunkančių liūčių padidėjo rizika, kad gali kilti daugiau nuošliaužų, o pastatai gali netalaikyti naujai iškritusio gausus sniego svorio, perspėjo regiono valdžia.

Pirmadienį be elektros Išikavoje vis dar buvo maždaug 18 000 namų, sekmadienį daugiau nei 66 100 namų ūkių buvo atkirsti nuo vandentiekio.

Žiniasklaida pranešė, kad vandens, elektros ir šilumos stygių patiria ir 28 800 valdžios įrengtose prieglaudose besiglaudžiančių asmenų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Būtina bet kokia kaina pasirūpinti, kad ši nelaimė nenusineštų daugiau žmonių gyvybių. Noriu pagerinti prastą prieglaudų būklę“, – transliuotojui NHK sakė Išikavos gubernatorius Hiroshi Hase.

„Pirmiausia stengėmės pasiekti po griuvėsiais esančius žmones bei atokias bendruomenes“, – transliuotojui NHK sekmadienį pasakojo ministras pirmininkas Fumio Kishida.

Atokioms bendruomenėms pasiekti valdžia „pasitelkė įvairius policijos ir gaisrininkų sraigtasparnius“, taip pat nedideles kariuomenės pėstininkų grupeles, sakė jis.

REKLAMA

Japonijoje kiekvienais metais įvyksta šimtai žemės drebėjimų, dauguma iš jų nepadaro jokios žalos, kadangi šalyje jau daugiau nei keturis dešimtmečius galioja griežtos statybų taisyklės.

Tačiau nemažai pastatų, ypač sparčiai senstančiose tokių kaimo regionų, kaip Noto bendruomenėse, buvo pastatyti dar iki joms įsigaliojant.

Japonijoje vis dar prisimenamas milžiniškas 2011 m. įvykęs 9,0 balų žemės drebėjimas, po kurio kilo cunamio banga, pražudžiusi ar pradanginusi maždaug 18 500 žmonių ir Fukushimos jėgainėje sukėlusi branduolinę katastrofą.