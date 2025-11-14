Žemę pasiekė itin stipri magnetinė audra: NASA atidėjo net 2 skrydžius

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Visiškai skirtinguose planetos taškuose žmonės su susižavėjimu filmuoja dangų, nušviestą neįtikėtino grožio švytėjimo.
Australijoje virš vandens paviršiaus pakilo violetinė pašvaistė, kuri vėliau nusidažė ryškiai žalsvu švytėjimu.
Po ilgos pertraukos šiaurės pašvaistės grožiu galėjo pasigrožėti ir Italijos gyventojai – dangus virš Alpių švytėjo rausvai raudona spalva. Šiose platumose aurora – labai retas reiškinys ir pamatyti ją įmanoma tik esant ypač galingai magnetinei audrai.
Būtent taip ir nutiko – Žemę užgriuvo viena stipriausių šių metų magnetinių audrų. Visa tai dėl to, kad Saulė dabar yra 11 metų ciklo pike. Tokiais momentais įvyksta Saulės žybsnis, o ji į kosmosą išmeta milžinišką įelektrintų dalelių debesį, sukurdama Saulės vėją. Maždaug dviejų tūkstančių kilometrų per sekundę greičiu skriejantis debesis susiduria su mūsų planetos atmosfera ir akimirksniu nušviečia dangų spindinčiais ir ryškiais vaizdais.
Magnetinės audros taip pat gali kelti pavojų navigacinėms sistemoms ar elektros tinklams. Dėl to NASA atidėjo dviejų į Marsą skristi turėjusių kosminių aparatų paleidimą.
