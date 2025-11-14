Laukia dar viena stipri magnetinė audra: štai kurią dieną prasidės

Prognozuojama, kad per artimiausias tris dienas turėsime vieną dieną atsipūsti lengviau – štai kam pasiruošti.
Paaiškėjo, ar tęsis magnetinė audra
Meteoagent.com duomenimis, šiandien geomagnetinio lauko aktyvumas kils iki 6 balų – jau peržengus 5 balų ribą poveikį gali pajusti kai kurie asmenys.
Vis tik prognozuojama, kad rytoj aktyvumas bent trumpam nurims – turėtų siekti 3 balus. Bet sumažėjusiu aktyvumu pasidžiaugsime neilgai – sekmadienį jis vėl kils iki 5 balų.
Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozę.
Šiandien aktyvumas daugiausiai pasieks 6 balus, tačiau toks laikysis kelias valandas, vėliau aktyvumas nekils aukščiau 4,33 balų.
Šeštadienis bus ramesnė diena, aktyvumas svyruos nuo 1,33 iki 3 balų.
Sekmadienio diena bus rami, aktyvumas sieks 1,33-3,33 balus, tačiau jau vakare pakils iki 4, o artėjant vidurnakčiui – ir iki 5 balų.
Pirmieji insulto požymiai: ką turėtumėte žinoti?
Siaučiant magnetinėms audroms, gali lydėti įvairūs nemalonūs pojūčiai: galvos skausmas ar svaigimas, pykinimas, sąnarių ir raumenų skausmai, mieguistumas.
Be to, mokslininkai pastebi, kad geomagnetinių audrų metu apie 20 proc. išauga insulto rizika. Insultas – gyvybei pavojinga būklė, kuriai ištikus būtina reaguoti kuo greičiau, todėl būtina žinoti, kaip atpažinti prasidėjusį insultą.
Anksčiau apie tai, kaip atpažinti insultą ir kokių veiksmų nedelsiant imtis jam ištikus, naujienų portalui tv3.lt pasakojo šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
Gydytojo teigimu, insultas pasireiškia specifiniais neurologiniais sutrikimais, tačiau ne visus juos lengva iškart pastebėti. Jis paaiškina, kokie simptomai turėtų kelti nerimą ir kodėl svarbu nedelsti – net kai pasireiškia tik vienas iš jų.
Anot šeimos gydytojo I. Aleksos, jei žmogui įvyksta insultas, pirmiausia pasireiškia ryškūs, židininiai neurologiniai sutrikimai. Dažniausiai pasireiškia vienos pusės veido aptirpimas – žmogui tampa sunku palaikyti šypseną, jis pradeda nerišliai ar neįprastai kalbėti.
„Dažniausiai priešingoje pusėje nei nutirpsta veidas įvyksta galūnių paralyžius, bet jis ne visada pasireiškia, nes galvos smegenys yra maitinamos iš kelių smegenų arterijų.
Jei insultas – išeminis (galvos smegenų infarktas) – įvyksta užpakalinėje smegenų arterijoje, tuomet atsiranda kitų simptomų“, – aiškino gydytojas.
Pasak I. Aleksos, tokiu atveju dažnai pasireiškia regėjimo sutrikimai, kalbos sutrikimai, veido paralyžius, tačiau galūnių nutirpimo gali ir nebūti. Vietoj to gali atsirasti ryški ataksija – judesių koordinacijos sutrikimas.
„Žmogus nebegali paeiti tiesia linija – jis pradeda stipriai svyruoti į šonus. Tai vienas aiškiausių simptomų, į kurį reikia reaguoti nedelsiant“, – pabrėžė gydytojas.
Pasak gydytojo, jaunesni žmonės rečiau patiria insultą, nebent jie visiškai nekontroliuoja kraujospūdžio, cholesterolio, yra nutukę ar rūko.
„Išeminiai insultai dažnesni vyresnio amžiaus žmonėms, o hemoraginiai – dėl kraujagyslių plyšimo – pasitaiko įvairaus amžiaus asmenims.
Ypač sportuojantys jaunuoliai gali patirti hemoraginį insultą, kai intensyvaus fizinio krūvio metu plyšta kraujagyslė“, – sakė I. Aleksa.
Ką daryti įtariant insultą?
Gydytojas pabrėžė, kad pajutus pirmuosius insulto simptomus būtina nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą.
Pacientas bus nugabentas į artimiausią insultų klasterio gydymo įstaigą, kur jam bus suteikta specializuota pagalba.
Vis tik, prevencijai svarbu reguliariai matuoti kraujospūdį ir stebėti savo sveikatą.
„Rekomenduoju mesti rūkyti bei mažinti kūno masę – jei kūno masės indeksas (KMI) yra mažesnis nei 25, insulto rizika ženkliai sumažėja“, – pridūrė gydytojas.
Taip pat svarbu bent kartą per kelis metus apsilankyti pas šeimos gydytoją, o idealiausia – bent kartą per metus atlikti cholesterolio tyrimą.
