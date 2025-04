Zelenskis: ukrainiečiai per Velykas papuolė į rusų pasalą, yra aukų

V. Zelenskiui informaciją apie padėtį fronte pateikė Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis.

Paliaubų Ukraina nemato

Vladimiras Putinas buvo pasiūlęs paliaubas per Velykas, tačiau rusai kaip tik suintensyvino atakas.

„Deja, tendencija, kad rusai vis dažniau naudoja sunkiąją ginkluotę, tęsiasi. Nuo dienos pradžios iki 16 val. iš viso įvyko 46 rusų puolamieji veiksmai įvairiomis kryptimis ir 901 puolimas, iš jų 448 buvo vykdomi sunkiąja ginkluote. Jau užfiksuota daugiau kaip keturi šimtai rusų panaudotų dronų.

Daugiausia rusų karinio aktyvumo per šias Velykas buvo Pokrovsko sektoriuje. Be to, Putino žodžiai apie „paliaubas“ Kursko srityje, Siverske ir kitose Donecko srities vietovėse pasirodė esą tušti“, – sako V. Zelenskis.

Jis taip pat paskelbė, kad ukrainiečiai papuolė į rusų pasalą.

„Torecko sektoriuje, deja, mūsų kariai pateko į Rusijos pasalą. Yra aukų. Tai padarę Rusijos kariškiai bus sunaikinti.

Ukrainos kariuomenė veikia ir toliau veiks absoliučiai veidrodiniu principu. Šios Velykos nedviprasmiškai įrodė, kad Rusija yra vienintelis karo šaltinis ir jo pratęsimo priežastis. Esame pasirengę judėti taikos ir visiškų, besąlygiškų ir sąžiningų paliaubų, kurios gali trukti bent 30 dienų, link, tačiau Rusija į tai dar nereagavo. Padėtis fronte rodo, kad turime daryti spaudimą Maskvai ir iš tiesų kontroliuoti okupacinių pajėgų veiksmus, kad būtų užtikrinta tyla“, – teigia jis.