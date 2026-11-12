Zelenskis rėžė griežtą „ne“ dėl Donbaso

Trečiadienį Dubline surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu V. Zelenskis pareiškė, kad JAV derybininkai, siekdami taikos susitarimo, ne kartą kėlė Donbaso klausimą.
„Amerikiečiai labai dažnai kelia Donbaso, dalies mūsų Ukrainos žemės, klausimą. Jie mano, kad norėdami užbaigti šį karą turime pasitraukti iš savo teritorijos. Su mumis – nepriklausoma, suverenia valstybe – taip kalbėti neįmanoma“, – sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis sakė, kad Vašingtonas svarsto alternatyvius pasiūlymus, tačiau atsisakė atskleisti jų detales. Jis pabrėžė, kad derybų pažanga priklausys nuo JAV pasirengimo daryti spaudimą Maskvai.
JAV specialieji pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris atvyko į Maskvos Vnukovo oro uostą, kur juos pasitiko V. Putino specialusis atstovas Kirilas Dmitrijevas, ketvirtadienį pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
Numatoma, kad po susitikimo su V. Putinu pasiuntiniai vyks į Dubliną tęsti derybų su V. Zelenskiu. Prieš tai Abu Dabyje dvi dienas vyko JAV tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos atstovų derybos.
Nors atnaujintas derybas V. Zelenskis įvardijo kaip galimybę pasiekti pažangą, jis abejojo, ar Maskva konstruktyviai reaguos į JAV prezidento D. Trumpo pasiuntinių pateiktus pasiūlymus.
„Amerikiečiai išskrido pas Putiną su konkrečiais pasiūlymais. Labai norėčiau, kad jie grįžtų į Dubliną su konkrečiais atsakymais. Nelabai tikiu, kad taip bus. Leiskite man būti šios komandos skeptiku. Tačiau vilties vis dar yra. Tai priklauso nuo to, ar amerikiečiai bus pasirengę daryti spaudimą Rusijai“, – kalbėjo V. Zelenskis, pabrėždamas lemiamą Vašingtono vaidmenį derybose.
Jis pripažino, kad JAV derybininkų komanda atrodo yra pasiryžusi pasiekti rezultatų iki 2026 m. pabaigos, tačiau perspėjo, kad kol kas neaišku, ar Rusija pasirengusi kompromisams.
V. Zelenskis pabrėžė, kad bet kokiame taikos susitarime turi būti numatytos konkrečios JAV saugumo garantijos, kurios padėtų užkirsti kelią naujai Rusijos agresijai.
„Mums reikia Amerikos, o ne Rusijos saugumo garantijų“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Abu Dabyje derybininkai aptarė kelis galimus saugumo garantijų formatus, o Kyjivas laukia tolesnių Vašingtono ir Maskvos atsakymų. Per derybas taip pat svarstyta galimybė surengti trišalį valstybių vadovų susitikimą, kuriame būtų sprendžiami jautrūs klausimai, įskaitant teritorinius ginčus, kurių derybininkai neturi įgaliojimų išspręsti.
Vašingtonas taip pat siekia Maskvos pritarimo išplėsti derybų formatą ir į jį įtraukti Europos atstovus.
Europos atstovai dalyvavo susitikimuose, surengtuose Abu Dabyje vykusių derybų metu, tačiau į pagrindines trišales derybas oficialiai nebuvo įtraukti.
Numatoma, kad J. Kushneris šį pasiūlymą tiesiogiai aptars su V. Putinu Maskvoje. Europos šalių vyriausybės siekia oficialiai dalyvauti derybose, susijusiose su Ukrainos suverenitetu ir žemyno saugumu.
V. Zelenskis palankiai įvertino, jo žodžiais, pozityvesnį JAV požiūrį į Europos dalyvavimą derybose ir pabrėžė, kad Europos šalys turi turėti lygiavertį balsą rengiant bet kokį susitarimą.
Ukrainos prezidentas paragino Europos lyderius iki lapkričio pabaigos paskirti konkrečius atstovus, užuot ir toliau likus JAV tarpininkaujamų derybų nuošalyje.
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