Zelenskis prakalbo apie „lemtingą momentą“ Vakarams

„Darbas kartu Kyjive bus tai, ką girs daugelis pasaulio tautų. Ir ne tik Europoje. Nes dabar Kyjivas yra pasaulinės demokratijos sostinė, kovos už laisvę visiems Europos žemyne sostinė.

Dabar yra lemiamas momentas, ypač Vakarų lyderiams. Ir čia jau ne apie tai, kaip mūsų žmonės įvertins naujas sankcijas ir ką aš apie jas pasakysiu. Tai apie tai, kaip sprendimai dėl sankcijų bus vertinami pačiose Vakarų visuomenėse“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Kalbėdamas apie žiaurumus, kurie išaiškėjo Bučoje, V. Zelenskis sakė, kad sankcijos Rusijai „turi būti proporcingos okupantų karo nusikaltimų sunkumui“.

„Jei po to Rusijos bankai ir toliau galės funkcionuoti kaip įprastai... Jeigu po to prekių tranzitas į Rusiją tęsis įprastai... Jeigu po to ES šalys už Rusijos energetinius išteklius mokės kaip įprasta... Tada kai kurių lyderių politinis likimas susiklostys ne taip, kaip įprasta. Mano patarimas visiems: pajuskite dabar, kad momentas yra tikrai lemiamas“, – kalbėjo V. Zelenskis.