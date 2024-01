Zelenskis po Tusko vizito: Lenkija pristatys Ukrainai naujų ginklų

„Bus naujas ginkluotės paketas iš Lenkijos“, – sakė jis pirmadienio vakarą savo kasdieniame vaizdo kreipimesi.

Be to, per Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko vizitą Kyjive buvo kalbama apie bendrą ginklų gamybą Ukrainos gynybiniams pajėgumams stiprinti.

Trečias dalykas, kurį paminėjo V. Zelenskis, – Ukrainos karių mokymas naudotis lenkiškomis ginklų sistemomis.

V. Zelenskis nepateikė informacijos apie ginklų tiekimo mastą ar gynybos paketo turinį. Varšuva laikoma viena artimiausių ir svarbiausių Kyjivo sąjungininkių. Nuo karo su Rusija pradžios Lenkija tiekė Ukrainai kovinius tankus, įskaitant „Leopard“, ir naikintuvus MiG.

Savo vaizdo pranešime V. Zelenskis padėkojo D. Tuskui už karinę bei politinę paramą ir pastangas išspręsti ekonominius ginčus, visų pirma nutraukti Ukrainos ir Lenkijos sienos blokadą.