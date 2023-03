Zelenskis paviešino kraupią rusų smūgio į daugiabutį akimirką – „Tai nėra eilinė diena“

Pranešime „Telegram“ jis pabrėžė, kad „teroristinė šalis siekia sunaikinti mūsų miestus, mūsų valstybę, mūsų žmones“.

„Zaporižia. Dabar Rusijos raketa pataikė į daugiaaukštį pastatą. Rusija žiauriai, žiauriai apšaudo miestą. Smogiama į gyvenamuosius rajonus, kuriuose gyvena paprasti žmonės, vaikai“, – sakė prezidentas.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU