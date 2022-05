Zelenskis asmeniškai padėkojo Charkivą išvadavusiems kariams: „Mano dėkingumas begalinis“

Kiek anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų teritorinės gynybos pajėgų 127-osios brigados 227-ojo bataliono kovotojai kreipėsi į V. Zelenskį ir pranešė jam, kad jau pasiekė sieną su Rusija ir išstūmė rusų karius iš Ukrainos teritorijos.

„Vaikinai, Charkive, 127-osios brigados 227-asis batalione, ačiū jums visų ukrainiečių, mano, mano šeimos vardu! Mano dėkingumas begalinis“, – atsakydamas kariams vaizdo įraše kalbėjo V. Zelenskis.

Vaizdo įraše jis taip pat palinkėjo kariams sveikatos ir paprašė jų rūpintis savimi.

Pirmadienį Ukrainos Charkivo srities gubernatorius Olehas Sinehubovas pranešė, kad Ukrainos kariai, ginantys Charkivą, pasiekė valstybės sieną su Rusija.

Kiek anksčiau patys kariai pasiuntė žinutę Ukrainos prezidentui V. Zelenskiui.

„Mes pasiekėme, pone prezidente, mes čia! Štai su mumis pasienietis... Pone prezidente, mes pasiekėme!“ – vaizdo įraše į V. Zelenskį kreipėsi kariai.

“Mr. President, we reached Ukraine’s state border with the enemy state. Mr. President, we made it!”



