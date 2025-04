Zelenskis apsilankė gimtajame Kryvyj Rihe, kur prieš savaitę per rusų smūgį žuvo 19 žmonių

Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip prezidentas žaidimų aikštelėje padeda pliušinį meškiuką ir gėlių aukų pagerbimo vietoje netoli mokyklos. Tarp žuvusiųjų buvo devyni vaikai ir jaunuoliai, kurių amžius nuo 3 iki 17 metų.

Per po to vykusias konsultacijas su kariuomenės ir regiono administracijos atstovais, anot V. Zelenskio, pirmiausiai buvo kalbama apie oro gynybos stiprinimą Dnipropetrovsko srityje. „Vien tik nuo metų pradžios surengta daugiau kaip 2 000 oro smūgių“, – teigė šalies vadovas. Tai beveik dvigubai daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais.

V. Zelenskis, be to, apsilankė vietos karo ligoninėje, kur ordinais apdovanojo karius.

Ukraina daugiau kaip trejus metus ginasi nuo Rusijos agresijos.