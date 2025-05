Zelenskis apie „Taurus“ raketas: su Merzu susitarėme tam tikrų temų neaptarinėti viešai

„Yra tam tikros temos, kurių susitarėme neaptarinėti viešai. (…) Su kancleriu turėjome du pokalbius apie „Taurus“. Šiuo klausimu dirbame, tačiau negaliu pateikti daugiau detalių. Daviau pažadą kancleriui ir jį tesėsiu“, – sakė Ukrainos lyderis. Jis pažymėjo, kad „Taurus“ yra tik „vienas iš įrankių, kuriuos Ukraina galėtų panaudoti, tačiau vien „Taurus“ neapsaugos jokios šalies nuo Rusijos“.

„Žinote, tiesą sakant, „Taurus“ nėra vienintelis būdas sustabdyti Rusiją, (prezidentą Vladimirą) Putiną. To nepakanka. Mums reikia „Taurus“, „Patriot“. Turime tai plėtoti. Mums reikia politinio spaudimo. Mums reikia galingų sankcijų paketų. Mums reikia Europos ir Amerikos vienybės. Be to Rusija gali užpulti bet ką. Jei nestiprinsime Ukrainos, jei to nepadarysime, Rusija gali pulti kitus“, – nurodė V. Zelenskis.

Jis taip pat akcentavo būtinybę plėsti ir įvairinti gynybos produktų gamybą, finansuoti Ukrainos gynybos pramonę ir toliau daryti politinį ir sankcijų spaudimą Rusijai. Šiuo atžvilgiu jis atkreipė dėmesį į Ukrainos ir Vokietijos bendradarbiavimo gynybos srityje stiprinimo svarbą. V. Zelenskis taip pat sutiko su teiginiu, kad jo santykiuose su F. Merzu esama tam tikros „chemijos“, ir pažymėjo, jog tarp jųdviejų vyrauja geras supratimas.

„Nujaučiu, kad mane ir Friedrichą sieja labai geri santykiai, esu labai dėkingas. Žinau, ką reiškia šiuo metu būti šioje pozicijoje, o jis iš karto nuvyko į Ukrainą ir remia Ukrainą. Tai ne tik politiniai pareiškimai. Kalbama apie tai, kad jis nori daryti viską, jog Vokietija palaikytų Ukrainą, padėtų nutraukti karą. Todėl mes vienas kitą labai gerai suprantame“, – sakė V. Zelenskis.

Kiek anksčiau F. Merzas pareiškė, kad kruizinių raketų „Taurus“ tiekimas Ukrainai tebėra „įmanomas“.